Los Bee Gees reviven en la Cochera Cabaret
Juambe Cobos, Enrique López 'Chana' y Jorge Montesinos son los Bee Gees malagueños. Siete músicos de Málaga presentan hoy el único tributo español para recrear el concierto del mítico grupo en 1997 en el MGM Grand de Las Vegas

En noviembre de 1997, los Bee Gees ofrecieron un concierto en el MGM Grand de Las Vegas que ha pasado a la historia. Y ha sido así porque en aquella actuación revisaron toda su trayectoria, porque pocos años después fallecería Maurice y porque es una de las pocas grabaciones en vivo del mítico trío. El CD con el concierto vendió cinco millones de copias. Ese 'One Night Only' fue irrepetible, o casi. Hoy la Cochera Cabaret se acercará al MGMGrand de Las Vegas;y Enrique, Jorge y Juambe se transformarán en Robin, Barry y Maurice. Los tres músicos malagueños crean el único tributo a los Bee Gees que existe en España –«el segundo de Europa y el octavo del mundo»– y lo presentan en casa antes de salir a otros escenarios.

Será en la sala de la Avenida de los Guindos, a escasos metros del cuartel general del trío, la trastienda de la peluquería de Juambe desde donde ahora hablan. Allí, rodeados de carteles de sus actuaciones, confirman que el homenaje a los tres hermanos Gibb es un filón. Enrique López 'Chana', Jorge Montesinos y Juambe Cobos llevan años colocándose las chaquetas de brillos para revivir la música de los Bee Gees en restaurantes, pubs y salas de la Costa del Sol. Hasta ahora, las voces eran en directo y la música estaba grabada. Es un formato más accesible: cuesta menos que una banda al completo y cabe en espacios reducidos. Pero, tras un rodaje de cinco años juntos, se han propuesto dar un salto de calidad con una banda en directo y proyecciones audiovisuales de fondo, tal y como aparece en el vídeo del 'One Night Only'.

Enrique López 'Chana' viene del rock, de liderar la banda malagueña Etílicos que sonó allá por los 80. Jorge Montesinos tira más al heavy y Juambe Cobos es popero. Confiesan que el grupo no estaba en su lista de favoritos. «En todo caso, somos más de Los Beatles», reconocen. Pero Enrique y Jorge respondieron a un anuncio donde Albert Casellas buscaba voces para un tributo al trío británico en el año 2010. Al hacer la prueba, Jorge descubrió que era capaz de imitar el falsete de Barry, algo nada sencillo y el elemento más característico de la banda. Empezaron entonces a rodar por la Costa, donde se han ganado al público anglosajón, y a valorar la talla como músicos de los Bee Gees. Casellas se marchó al extranjero unos años después por cuestiones personales y entró Juambe. Son amigos del circuito musical desde hace décadas. Los tres, de hecho, rondan los 50 años, los mismos que rozaban los Bee Gees en el mítico concierto de las Vegas.

Tienen un repertorio de temas propios. «Pero no lo utilizamos porque no hay demanda», lamentan. Ni los locales ni el público quieren pagar por escuchar temas que no se conocen. «Y vivimos de esto, no podemos estar esperando a que la cosa cambie. Te tienes que ir a donde hay movimiento. Y los tributos y las versiones funcionan», declara Chana.

Por eso cuando no son los Bee Gees se meten en la piel de los Beatles o interpretan un mix de los años 80 bajo el título de All Pop. Tres formatos que les permiten girar por los locales de la Costa con entre 15 y 20 conciertos al mes, incluso con doblete algunos días. Pero el tributo a los autores de 'Night Fever', 'More than a woman' y 'How deep is your love' es ahora su principal apuesta. «Hay un campo amplio para salir a nivel nacional e internacional», aseguran.

Se han estudiado sus movimientos, reproducen su indumentaria, su disposición en el escenario y copian su acento. Nada sencillo cuando ninguno de los tres habla un inglés fluido. «A little bit», admiten con sorna. A su público, extranjero en su inmensa mayoría, le sorprende descubrir que son «from Málaga». «Les resulta hasta exótico.Es como un japonés con una guitarra flamenca», compara Juambe entre risas.