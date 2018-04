El Fuengirola Pop se da otra oportunidad The Loud Residents presentará su último disco 'The Last Teenage Party'. / Alba Cantero El festival alternativo vuelve el 20 y 21 de julio con trece bandas tras despedirse de la agenda en la pasada edición REGINA SOTORRÍO Jueves, 26 abril 2018, 00:18

El del año pasado «era el último», lo tenía clarísimo. Tanto que Antonio Sánchez, su organizador, cambió hasta de trabajo y de ciudad de residencia. Pero hace unos meses se quedó sin empleo, le dieron el finiquito... y decidió invertirlo en volver a las andadas. «Vamos a resucitar al muerto», anuncia el responsable del Fuengirola Pop Weekend, el veterano festival alternativo de la Costa del Sol.

Habrá undécima edición, undécima fiesta del power pop, punk rock, rock and roll, garage y surf. Un encuentro de pequeño formato –para algo más de 250 personas–, donde priman los buenos directos en las distancias cortas. Este año, además, el Fuengirola Pop se pone nostálgico reuniendo en su escenario a Agentes Secretos, un grupo mod de la movida malagueña de los 80 que se disolvió hace tres décadas. «Es una banda mítica que lanzó un disco bien valorado entre los coleccionistas», explica Sánchez.

En detalle Fechas 20 y 21 de julio, con dos fiestas previas el 18 y 19. Grupos Miércoles (entrada libre): Miss Gin. Jueves (entrada libre): The Soaks. Viernes (con abono): Dry Surfers, Super Ratones, Agentes Secretos, Briatore, Cooper. Sábado (con abono): The Loud Residents, Las Señoritas Estrechas, K7s, Feedbacks, Kurt Baker, La Granja. Abonos 35 euros en abril; 40 euros en mayo.Entradas individuales, entre los 10 y 35 euros según el día y la franja horaria. Más información www.fuengirolapop.com

En principio, la idea era montar un concierto de reencuentro con ellos y quizás algún otro grupo, pero poco a poco se fue liando más y más... «Y al final son trece», dice Sánchez entre risas.

El Fuengirola Pop vuelve a ser una vez más el refugio de los melómanos en la Costa del Sol con dos intensas jornadas de conciertos y dos fiestas previas de bienvenida. Junto al 'revival' de Agentes Secretos, viejos conocidos de la agenda repiten en el cartel. Son parte ya de la familia del FuengiPop. Allí estarán de nuevo el veterano Cooper, el americano Kurt Baker y los mallorquines de La Granja para elevar el power pop a la enésima potencia. Un género que también traen desde Argentina Súper Ratones y los asturianos de Feedbacks.

Pero en el Fuengirola Pop caben todos los estilos: lo importante es la energía que se desprenda sobre el escenario. Sonará y se bailará punk con K7s y Las Señoritas Estrechas. Los malagueños The Loud Residents montarán su particular fiesta de rock alternativo y garage con 'The Last Teenage Party', su último disco. Dry Surfers, de Villanueva del Rosario, pondrá el toque surf al cartel; mientras que los marbellíes Briatore harán bailar con su ska y pop sesentero.

El Pog's continúa siendo la guarida del festival más independiente de la Costa del Sol (la marcha continuará después en la discoteca Maxy). De hecho, los costes de producción los afrontan los organizadores «a pulmón», sin la colaboración de ninguna administración. Aunque, como dejan caer, toda ayuda será bienvenida.