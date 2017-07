Frenchy, la sonrisa de ‘Grease’ en el Mosma

Estaba escondida entre el público, pero no pasó desapercibida. Su sonrisa la delataba. La actriz norteamericana Didi Conn no paró ayer de hacerse fotos con los fans de ‘Grease’, que no tardaron en reconocerla como la encantadora Frenchy que se teñía el pelo de rosa y se marcaba un baile con el mismísimo Frankie Avalon en una de las escenas del mítico musical de 1978. La intérprete acudió al Teatro Cervantes a escuchar a su marido, el compositor David Shire, que es uno de los protagonistas del Mosma. Hoy, el festival ofrece en el Echegaray un concierto (19 horas) con música de este autor, que contará con la intervención de la propia Didi Conn.

Noticia relacionada El compositor David Shire revela que ganar el Oscar le resultó «amargo»