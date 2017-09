Escucha ya lo nuevo de Pablo Alborán Portada de la web del artista malagueño. El malagueño vuelve a la primera línea tras dos años de “calma”: “He estado sobre todo en Málaga, con la familia, intentando acordarme de lo que es ser Pablito” REGINA SOTORRÍO Viernes, 8 septiembre 2017, 11:15

Desde las tres de la mañana le esperaban en los alrededores de la Gran Vía. Había ganas de escucharle, pero también de verle tras dos años desaparecido de la primera línea. Pablo Alborán se reencontró a primera hora de este viernes con sus fans en el madrugador periplo que realizó por las cadenas de radio nacionales para presentar sus dos nuevos singles, 'No vaya a ser' y 'Saturno'. Dos temas de adelanto de su cuarto álbum de estudio, que verá la luz en noviembre, que ya suenan en su página web y en YouTube entre otos canales..

El malagueño confesó que había “dormido poco”, pero se declaró “feliz” de regresar a la locura de entrevistas, promociones y conciertos. “Han sido dos años de mucha calma y volver a empezar de golpe se hace un poco raro, pero en realidad echaba mucho de menos mi trabajo”, admitió en 'Anda ya' de Los40 Principales. Dos años en los que ha estado “en muchos sitios” pero, sobre todo, en Málaga. “En mi tierra, con la familia, volviendo a la normalidad e intentando acordarme de lo que es ser Pablito”, explicó. “De los 21 a los 27 años he estado sin un domingo libre. Lo que no hice en ese tiempo lo he concentrado en dos años”, añadió.

Alborán se instala de nuevo en las radios con dos singles muy diferentes: en uno prima la poesía, en otro el ritmo. En la balada 'Saturno', el malagueño se imagina la existencia de vidas paralelas, “que todo lo que sucede aquí está en otro lugar, como si el amor nunca terminara”. En 'No vaya a ser' se atreve a jugar con la electrónica y da protagonismo a las percusiones, un tema “complicado” por el “popurrí” de sonidos que incorporó a su maqueta.

Son un aviso de lo que está por venir: “Un disco donde nos hemos dejado la piel, con influencias de Latinoamérica, de mis raíces flamencas, del clásico y con sonidos muy actuales sin dejar de ser yo”, explicó en 'Atrévete' de Cadena Dial. Un álbum “muy personal” en las letras que ha nacido “de la calma, sin prisas ni ningún tipo de contaminación”. Toca esperar hasta noviembre.