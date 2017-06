Un disco inédito a toque de corneta 01:19 Dani de Baza graba con la Brass Band del Conservatorio Superior de Málaga el primer álbum con corneta solista y músicos en directo REGINA SOTORRÍO Miércoles, 14 junio 2017, 09:42

Es el instrumento que da órdenes a las tropas y el sonido agudo que se impone en las marchas procesionales. Pero poco más. Ni se estudia en los conservatorios ni es un solista frecuente en orquestas. Aunque todo puede cambiar. Un proyecto inédito del músico Dani de Baza da a la corneta un inusual papel protagonista con un álbum centrado en el instrumento y temas originales que nada tienen que ver con marchas ni toques militares. Anoche se grabó una parte del disco en el Conservatorio Superior de Málaga (CSM) con la Brass Band del CSM.

«Es un sonido que nunca se ha escuchado», defiende el corneta granadino, que ha llegado hasta China con sus interpretaciones. Y no se ha escuchado porque no se le ha dado la oportunidad. La corneta no se concibe como un instrumento solista, de hecho la formación suele ser autodidacta y a través de la experiencia en bandas militares o de Semana Santa, nada de enseñanza reglada.

Cuenta Dani de Baza que hace años se grabó un disco con una corneta solista, el único que existía hasta la fecha, pero con un acompañamiento musical hecho por ordenador. Según el músico, esa escasez de propuestas se explica por la falta de medios, por el «encasillamiento» del instrumento y por su dificultad, con «limitaciones musicales» que obligan a adaptar ciertas notas de la escala a las que no alcanza.

Pero esta vez será diferente. Anoche se registraron tres piezas inéditas con Dani de Baza a la corneta y los 25 músicos de la Brass Band del CSM, formada por alumnos del conservatorio y dirigida por el profesor Víctor Eloy López. Y es «la primera vez en la historia» que se hace algo similar. Así se entiende que el breve vídeo del ensayo colgado hace una semana en Facebook tenga hoy más de 100.000 visualizaciones. «El sonido es una pasada. Es un instrumento bastante basto, difícil de controlar, pero la gente se maravilla de la fusión que hemos conseguido», asegura el músico. A los mandos técnicos estuvo Jorge Marín, ganador de un Goya al mejor sonido, compartido con Daniel de Zayas, por '3 días'.

El álbum incluirá once piezas compuestas específicamente para corneta por Agustín Castro y Cristóbal López Gándara, «pensando siempre en que el instrumento se luzca». Melodías que a veces recuerdan a bandas sonoras de John Williams, que otras veces suenan flamenco y que en alguna ocasión se acercan al chill out. Cuatro de ellas se han grabado con un cuarteto de saxo, otras tres se harán con piano y ayer se registraron otras tantas con la Brass Band malagueña. La última canción reunirá a diferentes músicos para conseguir una atmósfera chill out. El objetivo es lanzar el disco para la Navidad.

Para la Brass Band del CSM, a la que Dani de Baza buscó específicamente para este proyecto, supone un cierre a lo grande del curso académico, el primero de su corta trayectoria. La agrupación echó a andar el pasado octubre con Víctor Eloy López a la cabeza para dar mayor protagonismo y espacio a los alumnos de metales. Es, según el profesor de trombón, la única formación de estas características en Málaga, con una veintena de músicos que interpretan un repertorio contemporáneo. Porque no solo de Semana Santa viven los metales.