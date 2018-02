«Los dos directores han estado muy compenetrados desde el principio» Berna Perles sobre el escenario del Teatro Cervantes. :: f. torres FERNANDO TORRES MÁLAGA. Miércoles, 28 febrero 2018, 00:49

La malagueña Berna Perles es uno de los nombres propios con los que el Teatro Cervantes da vida a su montaje de 'Così Fan Tutte'. La soprano, popular en los principales teatros de ópera de España y Europa, destacó en declaraciones a SUR tras la presentación del proyecto lo importante que es para ella estar vinculada a la nueva apuesta del Cervantes. Desde su perspectiva, la colaboración del director de la Orquesta Filarmónica de Málaga (y responsable de la música en la nueva producción), Manuel Hernández Silva; y del director escénico, Curro Carreres, ha sido clave para afrontar «uno de los papeles más difíciles» de su carrera.

«Cada obra es un mundo cuando hay dos directores; en esta ocasión los dos han estado muy compenetrados desde el principio, el maestro musical ha estado desde los primeros ensayos, lo que no es habitual». Perles admite que ha sido «muy fácil» trabajar con ambos, a pesar de afrontar «grandes dificultades técnicas» en su papel.

Apunta que su carrera está adquiriendo cada vez «mejores compromisos», aunque no olvida el apoyo que siempre le ha mostrado la Orquesta Filarmónica de Málaga: «Es muy difícil, casi imposible, ser profeta en tu tierra, y las oportunidades que me han ido dando me han abierto muchas puertas».