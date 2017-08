Devils in the Sky, los pequeños rockeros malagueños que quieren acabar con el reguetón La banda 'Devils in the Sky' Tienen entre 8 y 14 años y se han formado en una academia de San Pedro Alcántara. Ya tienen un verano de bolos por Málaga y Cádiz y sueñan con grabar su primer disco ANDREA RODRÍGUEZ Miércoles, 9 agosto 2017, 00:16

José Rodríguez no puede disimular su orgullo. “Hay gente que me para por la calle para decirme que ha visto a mi hija”. La artista en cuestión se llama Sara, tiene 14 años, y lleva el rock and roll en las venas. Es una de las vocalistas de 'Devils in the sky”, una banda malagueña de pequeños adoradores de este género. AC/DC, Rolling Stone, Iron Maiden o System Of a Down son los referentes de estos seis chicos, el más pequeño de 8 años, que han hecho de su hobby una auténtica pasión.

Junto a Sara, están también María (11 años, vocalista), Blanca (10 años, guitarra), Lluvia (13, bajo), Julia (13, teclado y guitarra) y Sergio (8 años, batería). El profesor de música de Rock Factory, Rafa Reyes, supo desde el primer minuto que encajaban a la perfección y que sonaban de maravilla. Fue en la escuela de música de San Pedro Alcántara en la que imparte clases donde todo surgió hace apenas cinco meses. Desde ese momento, todo ha ocurrido tan rápido que la banda ya tiene sus seguidores en Youtube y busca financiación para lanzar su primer trabajo.

Al principio, apenas se atrevían con versiones de sus grupos favoritos, pero el punto de inflexión llegó con el tema 'Toxicity', de System Of a Down. “Es un tema muy difícil, pero se compenetraron muy bien”, asegura Reyes, que destaca la seguridad con la que tocan pese a su edad. “Es como si llevaran toda la vida haciéndolo”.

Youtube, donde tienen un canal, les echó una mano. El vídeo lleva tres meses colgado y acumula más de 3.000 visualizaciones. Se ha convertido en su mejor carta de presentación y le ha abierto varias puertas. Su debú artístico fue el pasado mes de mayo en el San Pedro Rock. Luego han ido llegando más actuaciones, la Batalla de las Bandas de Marbella, Alpandeire y la sala Catarina. Agosto también se les presenta lleno de bolos. El 'Summer Tour' de Devils in the Sky ya ha actuado en la Plaza del Mar de Palmones, en Circuspona en Estepona y en la Fiesta de Moros y Cristianos de Benalauría. La repercusión les ha llevado además a tomarse más en serio la creación de vídeos y la promoción en redes sociales.

Dedican muchas horas a ensayar y a perfeccionar sus actuaciones. Los padres no minimizan el talento de sus hijos, pero insisten en que todo lo hacen por diversión, que tienen los pies en el suelo y que lo prioritario son sus estudios. “Sara piensa llevar la música como hobby, pero su formación es lo primero”, asegura José Rodríguez. De la misma opinión es Habacuc Rodríguez, el padre de Sergio, el benjamín del grupo, que recuerda cómo su hijo rompió a llorar de emoción cuando terminó su primer concierto con tan solo 8 años.

Los seis jóvenes músicos dedican muchas horas a ensayar.

Precisamente es el padre del más pequeño, que tiene una Agencia de Publicidad y Comunicación, uno de los que ha impulsado la campaña de 'crowdfunding' para que el grupo pueda lanzar su primer EP con temas propios. Llevará por título 'It’s a new age'; tendrá tres temas escritos por los niños con la ayuda de los profesores y estarán interpretados en inglés porque, según aseguran, es más sencillo para componer. Las canciones tratarán los temas que más les afectan, como los problemas de la adolescencia o el acoso escolar. Las modas fáciles no van con ellos. "Queremos enseñar a nuestra generación que hay música aparte del reguetón. Si con este proyecto hacemos que sólo un niño deje de escucharlo, merece la pena", aseguran.

Para hacer realidad su sueño necesitan 4.500 euros y han abierto una página en la plataforma Verkami. Los interesados pueden participar desde 5 euros y, según el importe de la aportación, reciben obsequios del grupo.

A falta de casi un mes para que termine el plazo para lograr el dinero, ya han conseguido más de mil euros procedentes de 55 mecenas. Si todo sale según lo previsto, 'It's a new age' sonará por primera vez para el público en la Sala Catarina de Marbella en diciembre. Todo está minuciosamente planeado: lo que recauden se destinará a sus estudios y a mejorar los equipos. “Quién sabe si eso ayuda a crear una futura banda española”, comenta uno de los padres.