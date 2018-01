'OT' desata la locura en Málaga La malagueña Mireya Bravo y Raoul posan junto sus fans. :: ñito salas Mireya, Raoul, Cepeda y Ricky protagonizan la primera firma de discos en la capital tras salir de la Academia de 'Operación Triunfo' Más de 4.500 personas asisten al encuentro con los exconcursantes en Vialia PABLO MARINETTO MÁLAGA. Domingo, 21 enero 2018, 00:26

Son los personajes del momento y arrasan allá por donde van. Después de pasar por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla, la fiebre OT desembarcó ayer en Málaga. Más de 4.500 personas, según la organización del evento, se agolparon en el centro comercial Vialia Estación María Zambrano para hacerse con un ejemplar firmado del disco de 'Operación Triunfo 2017'. Los primeros seguidores en llegar lo hacían en torno a las 21.00 horas del viernes para asegurarse el primer puesto en la cola, que alrededor de las 10.00 de la mañana de ayer ya daba la vuelta al recinto con fans llegados desde todos los rincones de Málaga e incluso de otras provincias.

Jauma Esteban y Estefanía Flores eran dos de los afortunados. El primero llegaba desde Granada, mientras que Estefanía se aventuró a ir al centro comercial al enterarse por redes sociales de que Jauma ya estaba allí. «En Granada había otra firma, pero he preferido venir aquí para ver a Ricky porque me encanta cómo canta y su personalidad», explicaba Esteban. El volumen de asistencia fue tal, que la organización se vio obligada a adelantar la firma quince minutos con la intención de que todos los fans pudieran pasar por el escenario para a ver a sus ídolos.

Mireya, Raoul, Ricky y Cepeda, los cuatro exconcursantes de 'Operación Triunfo' protagonistas del evento, pudieron disfrutar del cariño del público malagueño. Muchos de los fans acudían con pancartas, dedicatorias, regalos y hasta bolsas con la comida por la que algunos concursantes confesaban tener perdición durante las emisiones en directo del programa. En declaraciones a SUR, la malagueña Mireya Bravo confesaba que no era la primera vez que esto ocurre. «En la firma de Zaragoza unas chicas me trajeron un tarro con hummus porque cuando todavía estaba dentro de la Academia dije que me gustaba».

El álbum con las mejores actuaciones ya es Disco de Oro, con más de 20.000 copias vendidas

Durante toda la mañana los fans se movieron al ritmo de 'OT', coreando temas que los concursantes han interpretado en las galas como 'No puedo vivir sin ti', 'Mientes', 'La Bikina' o 'Camina', el himno de esta edición. Muchos de ellos no podían evitar la emoción al conocer a los jóvenes cantantes que hasta hace unos días se colaban cada lunes por la noche en el salón de casa. Y es que aunque la mayoría eran jóvenes adolescentes, también se acercaron a la firma familias enteras que se declaraban fans absolutos del programa desde su primera edición. Aún así, no tardaban en reconocer que esta generación ha marcado un antes y un después en la historia del programa.

Preferidos a Eurovisión

«Lo que más me gusta de los concursantes de este año es que representan la naturalidad de la juventud de hoy en día», afirmaba José Luque, que se enganchó al programa gracias a su pareja, Alejandra Lasa. Para ella, Amaia y Alfred deberían ser los próximos representantes de España en Eurovisión y, a ser posible, cantando 'City of Stars'.

Los 'triunfitos' ya cuentan con dos álbumes en el mercado. Uno de duetos con los concursantes de la primera edición y otro con las mejores actuaciones de la primera parte del programa. Universal Music Spain anunció durante la última gala que esté último ya es Disco de Oro con más de 20.000 copias vendidas. Una muestra más del gran éxito que está teniendo esta renacida edición de 'OT'. Todo un fenómeno de masas que ha invadido de forma arrolladora la televisión, YouTube y Twitter, donde es tendencia a diario. Quién sabe si este éxito supondrá la vuelta definitiva del formato. Hasta entonces, aún quedan tres galas para ver a estas jóvenes promesas cruzar la pasarela.