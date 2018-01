David Guetta, actuación estelar en el Weekend Beach Festival David Guetta. :: C. Mcnaughton El dj francés se suma a un cartel que estará formado por más de 90 artistas nacionales e internacionales SUR MÁLAGA. Viernes, 19 enero 2018, 00:26

El dj y productor francés David Guetta actuará en la quinta edición del Weekend Beach Festival, un evento caracterizado por su eclecticismo y variedad de estilos y que tendrá lugar el 4 al 7 de julio en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga (Málaga). La incorporación del parisino al cartel de este festival la anunció ayer en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), por Fátima Rodriguez, responsable de contratación del Weekend Beach Festival Torre del Mar, junto a Antonio Moreno, alcalde de Vélez Málaga, y a Jesús Atencia, teniente alcalde de Torre del Mar.

Fátima Rodriguez indicó que Guetta es uno de los artistas internacionales más mediáticos y esperados por los asistentes a este macrofestival, que combina música y playa en la Costa del Sol oriental. Destacó que es «un exponente a nivel mundial dentro del house-dance más comercial», que ha vendido más de 45 millones de discos y que este verano hará parada en Torre del Mar «para hacer disfrutar a todos los weekers», que es como se autodenominan desde su primera edición los participantes en este festival.

El dj francés se suma a un cartel que estará conformado por más de 90 artistas internacionales y nacionales, entre los que ya han sido confirmados The Offspring, Bunbury, Jimmy Cliff, Izal, Alborosie, Loco Dice o Adam Beyer.

Del 4 al 7 de julio el Weekend Beach Festival celebrará su quinto aniversario con cuatro escenarios de lujo, más de 90 artistas internacionales y nacionales, un recinto adaptado con todas las comodidades y accesos ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol, una zona de acampada anexa al recinto, rica gastronomía y sobre todo un ambiente inmejorable creado por los más de 35.000 'weekers' que cada año acuden al festival.

David Guetta, Bunbury, The Offspring, Jimmi Cliff, Alborosie, Izal, Adam Beyer, Loco Dice, Macaco, Caleb Calloway, Ill Niño, The Qemist, Vitalic Live, El Langui, La Raíz, La Pegatina, SFDK, Juancho Marqués, Subfocus, Sidecars, Boikot, Fátima Hajji, Natos y Waor, Avalanch, Muchachito, Celtas Cortos, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Danza Invisible, We The Lion, La Fuga, Neuman, Green Valley, Viva Suecia, Huecco, El Kanka, Antílopez, Horacio Cruz, La Tarambana, Arco, Ballena, Iseo & Dodosound with the Mouse Hunters, La Regadera y muchos más.