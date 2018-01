David Guetta, actuación estelar en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar La organización lo ha anunciado por sorpresa en Fitur SUR.ES Jueves, 18 enero 2018, 13:49

El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno, el teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Atencia y Fátima Rodríguez, directora artística del festival, lo han hecho público a las 12.30h en el stand de la Costa del Sol.

Hace unos minutos que Fátima Rodriguez, responsable de contratación del Weekend Beach Festival Torre del Mar junto a Antonio Moreno, alcalde de Vélez Málaga y a Jesús Atencia, teniente alcalde de Torre del Mar, han anunciado por sorpresa uno de los artistas internacionales más mediáticos y esperados en el festival de la Costa del Sol, el dj y productor parisino David Guetta.

Guetta es uno de los exponentes más reconocidos a nivel mundial dentro del house-dance más comercial llegando a vender más de 45 millones de discos durante toda su trayectoria. Temas como 'When love takes over' (con el que consiguió un Grammy), 'The world is mine', 'Money y just a little more love', 'Sexy bitch' han alcanzado el número uno en las listas mundiales y son bailados en la actualidad en todas las pistas de clubs y festivales pero su popularidad llegó a su top al interpretar un anuncio de gomina de la marca L´Oreal. En 2018, Guetta está centrado en su gira mundial que le llevará hasta la playa de Torre del Mar para hacer disfrutar a los miles de “weekers” que le esperan.

David Guetta se une a un cartel muy atractivo donde ya se han confirmado otros artistas internacionales y nacionales como The Offspring, Bunbury, Jimmy Cliff, Izal, Alborosie, Loco Dice, Adam Beyer y muchos más.

El acto de presentación se ha celebrado inmerso en plena vorágine turística en la feria de Fitur, que este año ve aumentada su participación y da un importante espacio a las presentaciones de festivales musicales. A las 12.30h del mediodía en el stand 5B/07 de la Costa del Sol se ha proyectado un vídeo promocional del festival anunciando la confirmación del headliner internacional. En la presentación los políticos y la organización han coincidido en subrayar la importancia y beneficios que tiene para el municipio celebrar un festival de este nivel.

Del 4 al 7 de julio el Weekend Beach Festival celebrará su quinto aniversario con cuatro escenarios de lujo, más de 90 artistas internacionales y nacionales, un recinto adaptado con todas las comodidades y accesos ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol, una zona de acampada anexa al recinto, rica gastronomía y sobre todo un ambiente inmejorable creado por los más de 35.000 “weekers” que cada año acuden al festival.

Confirmaciones hasta la fecha

David Guetta, Bunbury, The Offspring, Jimmi Cliff, Alborosie, Izal, Adam Beyer, Loco Dice, Macaco, Caleb Calloway, Ill Niño, The Qemist, Vitalic Live, El Langui, La Raíz, La Pegatina, SFDK, Juancho Marqués, Subfocus, Sidecars, Boikot, Fátima Hajji, Natos y Waor, Avalanch, Muchachito, Celtas Cortos, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Danza Invisible, We The Lion, La Fuga, Neuman, Green Valley, Viva Suecia, Huecco, El Kanka, Antílopez, Horacio Cruz, La Tarambana, Arco, Ballena, Iseo & Dodosound with the Mouse Hunters, La Regadera y muchos más.