La danza marca el paso del inicio del curso Daniel Abreu abre el Ciclo Huellas el 6 de septiembre. :: sur El programa Huellas acerca el baile a la calle en su estreno en Málaga, mientras los teatros municipales refuerzan su ciclo con quince obras REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:50

La temporada escénica comienza en Málaga con pasos firmes, con contorsiones imposibles, saltos inesperados, zapateados en las tablas y piruetas de ballet. La danza protagoniza el inicio del curso con dos propuestas dentro y fuera del teatro. Al ya habitual Ciclo de Danza del Cervantes y el Echegaray, se suma este año por primera vez el Ciclo Huellas, un programa que busca conectar el baile contemporáneo con entornos urbanos. Entre uno y otro, en septiembre y octubre pisarán Málaga dos Premios Nacionales de Danza, como son Daniel Abreu y Víctor Ullate; varios finalistas de los Max, como Choni Cía. Flamenca y los malagueños Luz Arcas y Fernando Hurtado; y artistas reconocidos por los Lorca del Teatro Andaluz como David Segura y las Hermanas Gestring, entre otros.

Para empezar, la danza sale a la calle. El ciclo de baile contemporáneo y artes del movimiento Huellas nació en 2001 para acercar esta disciplina al paseante y ofrecer una mirada singular de espacios públicos. Dieciséis años después, la propuesta se estrena del 6 al 14 de septiembre en Málaga, en una iniciativa de la asociación Eléctrica Cultura con el apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Ciclo Huellas Lugar y hora Entorno del Edificio Mena (plaza de la Legión Española, 1), sede de la UNIA en Málaga. A las 21.30 horas. 6 de septiembre Cía. de Daniel Abreu (Madrid, Tenerife) con 'Vertebral' y El Punto! Danza Teatro (Sevilla) con 'El Olimpo no es aquí'. 7 de septiembre Hermanas Gestring (Sevilla) con 'Good Girl' y Cía. Beyond Dance/David Segura (Málaga) con una versión de calle de 'Ponte en sus zapatos'. 13 de septiembre Cía. La Phármaco (Málaga/Madrid) con el estreno en España de 'Embodying what was hidden' y Cía. Carmen Fumero (Canarias/Madrid) con '...Eran casi las dos'. 14 de septiembre María Cabeza de Vaca (Córdoba/Sevilla) con 'Paisaje imperfecto' y Cía. Gero Domínguez (Málaga/Sevilla) con 'El Afilaó'. Ciclo de Danza 2017 '37 Guernica 17' De Fernando Hurtado, dentro de Factoría Echegaray. Teatro Echegaray. Del 3 al 14 de octubre. 'El amor brujo' Víctor Ullate Ballet. Teatro Cervantes. 11 y 12 de octubre. 'Zaguán' y 'Alento' Ballet Nacional de España. Teatro Cervantes. 14 de octubre. '¿Cuál es mi nombre?' Da.Te Danza, espectáculo infantil. Teatro Echegaray. 15 de octubre. 'Mi Carmen flamenca' Compañía Flamenca Antonio Andrade & Úrsula Moreno. Teatro Cervantes. 15 de octubre. 'Rito' OtraDanza / Susana Guerrero. Teatro Echegaray. 16 de octubre. 'Encerrado en la calle' Compañía de danza y flamenco David Martín. Teatro Echegaray. 17 de octubre. 'Giselle' Ballet Nacional Ruso. Teatro Cervantes. 17 de octubre. 'La Exforma' Javier Martín/Artes del Movimiento. Teatro Echegaray. 18 de octubre. 'Breathless / Until the end' Thomas Noone Dance. Teatro Echegaray. 19 de octubre. 'Romance de barrio' R.E.A Danza. Teatro Echegaray. 20 de octubre. Nuevos valores de la danza en Málaga Marina Miguelez-Dance Craft ('Within'), Compañía Be punto ('Meta, Morph y Osis'), La Fáctica Danza ('Simío'). Teatro Echegaray. 21 de octubre. 'Reencuentro' Choni Cía. Flamenca. Teatro Cervantes. 21 de octubre. 'Deshielo' La Coja Dansa, obra infantil. T. Echegaray. 22 de octubre. 'H.K.-Quintett' DanceLab Berlin. Teatro Cervantes. 22 de octubre.

El entorno del Edificio Mena, la sede del campus de la UNIA en Málaga, servirá de escenario a ocho piezas de baile, dos por sesión, con acceso libre hasta completar aforo. Abre la agenda el Premio Nacional de Danza Daniel Abreu y su obra 'Vertical' (6 de septiembre), un trabajo ideado para espacios no convencionales que habla de la imagen distorsionada. Le acompaña ese día la compañía de Fernando Lima, impulsor del ciclo Huellas. 24 horas después serán las sevillana Hermanas Gestring quienes revolucionen la calle con sus siempre innovadoras propuestas. Completa la jornada el malagueño David Segura con una versión de calle de 'Ponte en sus zapatos', el espectáculo de su compañía Beyond Dance que le valió el Premio Lorca al mejor intérprete de danza en 2016. A la semana siguiente, el 13 de septiembre, la malagueña Luz Arcas estrena en España su solo de danza-manifiesto 'Embodying what was hidden', que ya presentó en Nueva York y Nueva Delhi. Será un pase especial porque la bailarina y coreógrafa está embarazada. Ese mismo día, Carmen Fumero representa '...Eran casi las dos'. Cierra el programa el 14 de septiembre el malagueño, afincado en Sevilla, Gero Domínguez con 'El Afilaó', al que se unirá el 'Paisaje imperfecto' de la bailarina cordobesa María Cabeza de Vaca.

No pasará mucho tiempo hasta que la danza vuelva a ser la protagonista del calendario. El Ciclo de Danza 2017 despliega entre el 3 y el 24 de octubre en los teatros municipales quince propuestas -más y mejores, según dijo en su día el gerente Juan Antonio Vigar- apuntaladas por potentes compañías como Víctor Ullate Ballet con el 'El amor brujo' (11 y 12 de octubre) y el Ballet Nacional de España con 'Zaguán' y 'Alento' (14 de octubre) en el Cervantes. Vuelven con estrenos en el Echegaray el bailaor malagueño David Martín con 'Encerrado en la calle' (17 de octubre) y R.E.A. Danza con 'Romance de barrio' (20 de octubre), mientras que en el Cervantes se vivirá un 'Reencuentro' con Choni Compañía Flamenca (21 de octubre). Además, nuevos valores malagueños (21 de octubre) compartirán cartel con propuestas internacionales como la de DanceLab Berlín (22 de octubre). Un cartel que abrirá el 3 de octubre el coreógrafo malagueño Fernando Hurtado con '37 Guernica 17', lo nuevo de Factoría Echegaray. La oferta está, falta que el público responda.