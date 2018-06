Dani Martín: «No me interesa el rollo mito» Dani Martín anticipa que «algún día no muy lejano» actuará en el Sonorama. / Jorge Peteiro El exCanto del Loco celebra mañana en Málaga su mayoría de edad en los escenarios con un repaso por sus éxitos que le reconcilia con sus inicios REGINA SOTORRÍO Viernes, 8 junio 2018, 00:59

Cuando uno cumple 18 años, le sobran «ilusión» y ganas de «disfrutar el presente». Y así está Dani Martín (Madrid, 1977). El cantante celebra su mayoría de edad sobre el escenario con una gira que mañana llega a Málaga. Un concierto de 'Grandes éxitos y pequeños desastres' que le reconcilia con una parte «censurada» de su trayectoria, con canciones del Canto del Loco que había guardado en un cajón. Es, dice, un punto de inflexión. ¿Hacia dónde? «No lo sé y me encanta», asegura.

–Titula la gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres' a modo de resumen de estos 18 años. Los éxitos los conocemos, ¿cuáles son esos pequeños desastres?

–Pues ha habido unos cuantos, pero hacen el camino también. Se aprende mucho de los momentos críticos, no cambiaría nada de lo vivido.

–En 'Dieciocho' canta «nada volverá a ser como antes». ¿Echa de menos la locura de los primeros años?

–Me gusta mi presente, me gusta la banda que me acompaña, me gusta saborear las cosas. Aquello ya lo viví, ahora soy feliz con esta forma. Ya nada volverá a ser como antes, pero puede ser mucho mejor.

–Este aniversario, ¿le ha reconciliado con El Canto del Loco?

–Con las canciones, con una zona mía que tenía ahí censurada. Al final son canciones que siento, que he escrito y que me van a acompañar toda la vida, mejor llevarse bien.

–Ya dijo que 'La madre de José' no suena en esta gira. Pero, ¿a qué le recuerda esa canción?

–A verano, a caducidad, a borrachera, a pasármelo bien, a irreverencia...

–Hay canciones de su repertorio que duele escucharlas. Me refiero a las que dedica a su hermana. Imagino que tiene que doler cantarlas. Sobre el escenario, ¿se puede separar lo personal de lo profesional?

–Yo hoy canto a mi hermana con una sonrisa.

–Siempre le ha acompañado la imagen de chico malo. ¿Por qué?

–¡Soy malísimo!

En detalle El concierto. Grandes éxitos y pequeños desastres' de Dani Martín Lugar. Auditorio Municipal de Málaga. Fecha. Sábado, 9 de junio, a las 22.00 horas Entradas. Desde 29,50 euros.

–Ha crecido delante del público, ha pasado de joven a adulto sobre un escenario. ¿Sabemos todo de usted? ¿Siente que su público le conoce?

–Gracias a Dios no saben todo de mí, sería el fin, hay que guardarse cosas para uno, para los tuyos, es vital el espacio de uno. Mi público conoce o intuye cosas por lo que yo le cuento. No me interesa el rollo mito, prefiero la canción siempre por delante, esas son las que nos representan.

–Esta gira se presenta como un punto de inflexión, ¿hacia dónde?

–No lo sé y me encanta, voy a vivir esta gira y a disfrutarla, lo demás no existe.

–Tras recordar lo ya hecho toca mirar hacia adelante. ¿Asusta el folio en blanco?

–Ilusiona, pero como le digo prefiero vivir el presente.

–No es fácil mantenerse dos décadas en la música, pero esta es solo la primera parte. ¿Cómo quiere ser 'de mayor'?

–De mayor quiero ser feliz haciendo lo que me pida el cuerpo.

–Para Luis Fonsi, el reguetón es el nuevo pop. ¿Qué opina?

–No entiendo de estilos, a mí me gustan las canciones, las que emocionan, me da igual la etiqueta. Puedo escuchar Calle 13, Iron Maiden, Green Day o Rosalía... En la variedad está el enriquecimiento.

–Empieza la temporada de festivales y parece que, cada vez, se difuminan más los géneros. ¿Le gustaría ver su nombre en el cartel del Sonorama o del Primavera Sound?

–Es maravillosa la comunión que hay entre bandas y artistas, en mi gira voy a tener de invitados a gente súper diferente: Love of Lesbian, Fito, Coque Malla, Iván Ferreiro, El Drogas, Leiva, El Canijo de Jerez... Estos festivales son geniales para poder juntar un montón de bandas. Algún día no muy lejano estaremos en el Sonorama. Este año nuestra gira necesita contar con nuestro propio escenario, luces, sonido, escenografía... y en un festi es más complejo poder llevar todo eso.