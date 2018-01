The Cranberries, en cinco canciones 'Zombie', posiblemente uno de los temas más rockeros de la formación. / Reuters No solo de 'Zombie' vivía la formación irlandesa. 'Salvation', 'Animal Instinct' o 'Linger' se encuentran entre lo más destacado de la banda de Dolores O'Riordan COLPISA Madrid Lunes, 15 enero 2018, 20:58

Dolores O'Riordan, fallecida este lunes a los 46 años de edad, no estaba allí cuando la banda The Cranberry Saw Us daba sus primeros pasos en 1989, pero fue imprescindible para dotar de personalidad a una formación que apenas se salía de los márgenes del noble oficio del rock en Irlanda. Su irrupción como cantante y compositora en el grupo no solo fue clave en el cambio del nombre del cuarteto por uno con más tirón como The Cranberries, sino que cristalizó en éxitos claves de los noventa, algunos más rockeros y otros más intimistas. En pocas palabras, no solo de 'Zombie' vivía The Cranberries. Estos son algunos de sus otros éxitos.

Vídeo. 'Linger', de 1993.

Vídeo. 'Empty', de 1994, interpretada en directo.

Vídeo. 'Salvation', de 1996.

Vídeo. 'Animal Instinct', de 1999.