Carta de las fans a su ídolo Pablo Alborán: «Contigo hasta Saturno» Imagen de archivo de un concierto de Pablo Alborán. La familia alboranista escribe una misiva al artista para celebrar el inicio hoy del 'Tour Prometo' en Málaga REGINA SOTORRÍO Viernes, 18 mayo 2018, 00:37

Le estaban esperando con ganas desde hace mucho tiempo y quieren hacérselo saber. La familia alaboranista escribe una carta a Pablo Alborán para celebrar el inicio del 'Tour Prometo' esta noche en Málaga. Una misiva en la que explican lo que para ellos supone la música del malagueño y lo que les ha enseñado el artista con sus historias. Por eso, le hacen una promesa: «Prometemos ir de tu mano hasta Saturno (…) , juntos vamos a emprender un viaje por el universo».

La carta, en la que han participado fans de distinta procedencia, es una iniciativa de Legión Alborán España, el mayor club de fans del cantante con más 1.600 socios.

La carta completa a su ídolo:

Dicen que la música tiene poderes mágicos, que tiene la capacidad de curar, de cambiar la realidad, de pintar de colores los días más grises.

Dicen que la música no tiene fronteras, que es capaz de unir almas y corazones, de hacer que miles de personas compartan un mismo latir…

Dicen que la música puede llegar a salvar vidas, que se puede convertir en el refugio del alma.

Y nosotros, la Familia Alboranista, podemos dar certeza de ello.

Hoy, Pablo Alborán comienza una bonita y emocionante aventura en forma de gira con la que estamos seguros de que nos volverá a llevar al paraíso con cada uno de sus conciertos.

¿Que por qué es tan importante su música para nuestras vidas? Simplemente porque con tan sólo una canción podemos reír, llorar, saltar, bailar…. Con sus letras muchos hemos aprendido lo que es el amor, el amor romántico, el amor a la vida, el amor a tu casa, a tu familia, a tus raíces.

Y también hemos aprendido a luchar por nuestros sueños, que al final se pueden cumplir (porque si te los crees se cumplen). Nos ha enseñado que cada uno tenemos que ser el timonel de nuestro propio barco.

Hemos aprendido a vivir, simplemente a vivir, sin esperar nada a cambio. A gritar que la vida es bonita, aunque esté del revés o gire como una noria. A vivir sin barreras y a tener presente siempre que lo mejor está por llegar.

Y lo bonito de todo esto, Pablo, es que con Prometo no sólo nos has vuelto a regalar historias de amor y de vida, sino que nos has hecho prometernos muchas cosas buenas a nosotros mismos. De hecho, esta carta, está llena de sólo algunas de todas esas promesas que nos hemos hecho en la Familia, y que también te hacemos a ti porque…

Prometemos ir de tu mano hasta Saturno si es necesario porque nos queda mucho que vivir a tu lado. Tú te has propuesto llevarnos al paraíso, ese del que solo nosotros tenemos la llave y donde no dejaremos entrar a ningún idiota, no vaya a ser que destrocen lo nuestro.

Porque tú y tu música siempre seréis nuestro refugio, porque hasta en el día más gris solamente tú eres capaz de darle cuerda al corazón de las miles de personas que cada día caminamos de tu mano.

GRACIAS por tanto.

Nosotros prometemos volvernos eternos… otra vez. Te hemos echado de menos, y estamos deseando volver a empezar. ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo… porque juntos vamos a emprender un viaje por el universo.

Porque, ya sabes, contigo hasta Saturno.

¡Te queremos Pablo!