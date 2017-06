Beach Boys: medio siglo en la ola del rock

Llegaron al escenario como un huracán. Tras interpretar cinco canciones sin pausa -'Surfing USA incluída’- los Beach Boys hicieron un alto en el camino para saludar a sus incondicionales: “Es genial estar aquí, donde sea que estamos”. La balada ‘Surfer girl’ sirvió para que el público terminara de creérselo: sí, eran ellos. Los míticos chicos de la playa, dueños indiscutibles del género Surf, transportaron al público del Castillo Sohail al verano de 1961, año en el que la incombustible banda se fundó. Bailes playeros, camisas hawaianas y mucho rock and roll acompañaron a Mike Love (voz principal) y a los suyos en una fiesta al más puro estilo California. Sobre el escenario, ocho músicos -de los cuales sólo dos pertenecen a la formación original- y un despliegue de melodías pegadizas y éxitos atemporales que cumplieron con las expectativas del respetable: anoche tocó un un grupo con medio siglo de historia, un icono vivo de la cultura popular.

A pesar de la edad de algunos de los músicos y de lo longevo del estilo, cada tema fue un soplo de aire fresco en una noche especialmente calurosa. “Esta canción es algo diferente”, anunció Love en un español aprendido. “Se trata de una balada de amor, amor por un coche”. ‘The ballad of old Betsy’ puso a bailar lento a las parejas, como en una fiesta de graduación de película americana. Una pantalla gigante proyectaba imágenes de los 56 años vividos por el conjunto: programas de televisión en blanco y negro, multitudinarios conciertos al aire libre, surf y coches de época.

Para llegar a ‘I get around’, uno de sus grandes éxitos, también encadenaron cinco canciones sin pausa. Acto seguido rindieron tributo a sus coetáneos The mamas and the papas, interpretando el mítico ‘California Dreamin’, con guitarra de doce cuerdas incluída. Aproximándose a la mitad del espectáculo, el arpegio de ‘Wouldn't it be nice’ encendió -si se podía animar más- a un público cada vez más desenfrenado. Con la intención de dosificar energías, bajista, guitarrista, teclista y Love afinaron sus voces para regalar una versión a capella de ‘Their hearts were full of spring’. Acto seguido, las nuevas tecnologías permitieron que Brian Wilson, uno de los ya fallecidos miembros primigenios de la banda, volviera a cantar con sus compañeros a través de un vídeo y una grabación de su voz.

La noche continuó entre homenajes a George Harrison, miembro de The Beatles al que Love considera “un hermano”, y más temas surferos. También hubo tiempo para las reivindicaciones: “Esta canción la escribimos por nuestra preocupación por el medio ambiente”. ‘Summer in paradise’ sirvió para ilustrar “la destrucción” a la que el ser humano tiene sometido al planeta. Durante este tema, con tintes más pop que el resto del repertorio, proyectaron imágenes de la fauna y flora del mundo. A continuación, con aire country, el batería se animó a interpretar -con las baquetas y la voz- ‘Cotton fields’, un canto a la patria americana del conjunto.

A medida que el concierto se acercaba a sus compases finales, las guitarras se fueron distorsionando hasta conseguir el sonido potente de ‘Rock N Roll for the rescue’. De vuelta a la playa, ‘Kokomo’, otro de los grandes éxitos de la banda, volvió a poner el toque caribeño sobre el escenario (con bailarina incluida), como antesala al gran colofón. ‘Good Vibrations’, las buenas vibraciones del verano de 1966 terminaron de levantar a los asistentes -cuyo ánimo no decayó en ningún momento- en un aplauso interminable repleto de elogios. Los americanos se retiraron del escenario para volver con los bises, unos cuantos minutos más que prolongaron el ‘show’ hasta unas dos más que respetables horas, teniendo en cuenta la edad del líder (roza los ochenta). ’Barbara ann’, quizá el corte más popular -es difícil escuchar la primera nota sin ponerse a cantar- fue el fin de fiesta perfecto, en el que los familiares de los músicos subieron a bailar al escenario. Por último, por si quedaban dudas de que el rock and roll no entiende de edades, ‘Fun fun fun’ y su frenético ritmo se fundieron con los aplausos finales y el redoble de bate