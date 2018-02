Más de 200 bandas y djs participan en el concurso Weekend Beach Festival Torre del Mar 2018 Ya se ha cerrado el plazo de inscripción EUROPA PRESS Martes, 20 febrero 2018, 18:23

El Weekend Beach Festival Torre del Mar, que tiene lugar en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, en colaboración con la escuela de sonido y cine malagueña, School Training, ha cerrado el plazo de inscripción para participar en su concurso anual de bandas y djs. En total se han registrado más de 200 inscripciones entre las dos categoría.

Así, desde hoy martes 20 de febrero y hasta el lunes 12 de marzo estarán abiertas las votaciones públicas mediante las redes sociales oficiales del festival.

En este sentido, han explicado a través de un comunicado que hay concursantes de todos los estilos y participan desde países como Colombia y Argentina y desde ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Vitoria, Burgos y toda la comunidad andaluza.

Además, han valorado que se trata de una cifra de participación que anima a la organización a promover anualmente este concurso para apoyar a los artistas emergentes y a los nuevos valores.

El premio para ambos ganadores de las dos categorías a concurso será actuar en la edición 2018 del festival malagueño que este año cumple su quinto aniversario.

Además, School Training, aporta como incentivo la grabación, mezcla y masterización en sus propios estudios de cinco temas del ganador en la categoría de bandas y master de producción musical, mezcla y mastering en la categoría de DJ, ambos premios valorados en más de 6.000 euros.

Weekend Beach Festival Torre del Mar se celebrará del 4 al 7 de julio y han confirmado su asistencia artistas internacionales como el dj parisino David Guetta, Wyclef Jean, Jimmy Cliff, Inner Circle, The Offspring, los electrónicos y muy solicitados Pendulum Dj Set, los británicos punk rock The Toy Dolls, Adam Beyer y muchos más. En el apartado nacional ya se han anunciado artistas de rabiosa actualidad como Izal, Bunbury, La M.O.D.A., Juanito Makandé, Macaco, Neuman, La Raíz, La Pegatina, SFDK entre otros.