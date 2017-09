Avril Lavigne anuncia nuevo álbum después de tres años de pausa por una enfermedad La cantante Avril Lavigne. / AFP La cantante canadiense confirmó durante una entrevista que sufría la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana AGENCIAS Madrid Viernes, 1 septiembre 2017, 14:04

La cantante canadiense Avril Lavigne, de 32 años, anunció este viernes el lanzamiento de un nuevo álbum después de tres años de pausa debido a una enfermedad. "Ha sido una larga recuperación y quiero asegurarme de que es perfecto para vosotros!! [sic]", escribió la cantante en Twitter, donde agradeció la paciencia de sus seguidores.

"Solo os merecéis mi mayor esfuerzo y eso es lo que os voy a dar", aseguró la cantante de rock, conocida por temas como el "Complicated" que publicó en 2002 para su disco de debut 'Let Go'. Pero su último álbum hasta ahora, titulado simplemente 'Avril Lavigne', lo lanzó al mercado en noviembre de 2013.

Y un año después confirmó durante una entrevista que sufría la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana. "Hubo momentos en los no podía ducharme durante una semana entera porque no me podía mantener en pie", explicó. Incluso poco después anunció su divorcio con el vocalista del grupo Nickelback, Chad Kroeger.