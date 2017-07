U2 arrasa en Barcelona con su homenaje a 'The Joshua Tree' Concierto de U2 en Barcelona. / Andreu Dalmau (Efe) Más de 50.000 fans aplauden una retahíla de 22 canciones nostálgicas y reivindicativas EUROPA PRESS Barcelona Miércoles, 19 julio 2017, 00:49

Los irlandeses U2 han arrasado la noche de este martes en el Estadi Olímpic de Barcelona en un épico concierto, también muy generacional, de más de dos horas en el que han sonado todas las canciones del 'The Joshua Tree', álbum que vio la luz en 1987 y al que rinde homenaje la gira, y que, sin embargo, ha contado con una selección de éxitos de todo su repertorio, con 22 temas nostálgicos y reivindicativos.

En una gira dirigida por su fiel Willie Williams, los irlandeses han estado secundados por unas imágenes proyectadas en una gran pantalla rodadas por el fotógrafo y director de cine holandés Anton Corbijn en el Death Valley y Zabriskie Point, que han ayudado a transmitir la fascinación del grupo por los paisajes americanos.

No obstante, estas pantallas han recibido las críticas de algunos fans en las redes sociales al permanecer apagadas las primeras cuatro canciones --dificultando la visibilidad de la banda en el escenario--, pese a que todo el dispositivo ha funcionado como estaba previsto, ha informado la organización a Europa Press.

Con una afluencia de público que ha llenado hasta las 55.000 personas el Estadi Olímpic -con unos accesos abultados pero bastante rítmicos-, los irlandeses han saltado a la palestra 15 minutos más tarde de lo previsto, pero lo han hecho armados con la potencia de 'Sunday Bloody Sunday', canción ante la que se han rendido los ansiosos fans.

Bono y los suyos han proseguido con una estridente -y con un pequeño acople- 'New Year's Day', tras la que el cantante ha dado las gracias al público por llevarle hasta aquí, "un país de poetas, pintores, arquitectos y soladores, siempre bellos, almas bellas", ha descrito.

David Bowie

Para introducir 'Bad', Bono ha explicado que ha visitado la exposición en Barcelona dedicada a David Bowie, amigo suyo, del que se sentía muy cercano, de modo que le ha dedicado esta sentida canción, tras la que ha abordado una intensa 'Pride (In the Name of Love)', acompañada por una proyección de la que han saltado palabras como 'sueño', 'verdad' y 'construir'.

La plenitud del escenario se ha revelado entonces a los asistentes dominado por una gran pantalla de vídeo LED hecha a medida y compuesta por un millar de paneles de vídeo individuales emulando la silueta de un Joshua Tree -un árbol del desierto- que se ha iluminado en sonoro rojo y ha dado paso a una carretera a la que la banda ha puesto la voz de 'Where the Streets Have no Name'.

Un bosque tras los irlandeses ha servido de excusa para interpretar 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', que ha dado paso a una archigrabada -desde miles de móviles- 'With or Without You', que ha concluido con la proyección de un ocaso, y que enseguida se ha encadenado a 'Bullet the Blue Sky' de icónico americanismo, y una pausada 'Running to Stand Still'.

'Cara B' del concierto

La banda ha encarrilado 'Red Hill Mining Town', y tras ello ha avisado de que el concierto pasaba a su cara B, y que después de 20 años de alumbrar el álbum al que homenajea la gira, le ha quedado claro que muchas canciones "son más relevantes ahora" que cuando las escribió, con lo que ha dado paso a 'In God's Country' coronada por un árbol de Josué.

Con más dosis americanas todavía, el grupo ha desplegado 'Trip Through Your Wires', y ha dicho que 'One Tree Hill' es una bonita canción escrita en honor a Greg Carrol, un amigo de Bono que perdió la vida en un accidente de moto: "Probablemente todos tenéis una historia de pérdida de un ser querido", y ha añadido que e duelo nunca acaba.

Tras ello, el grupo ha entonado una marchosa 'Exit' trazando -como la palabra indica-- el rumbo final del concierto, para bajar el telón con 'Mothers of the Disappeared', que ha culminado con un gran aplauso, también de la banda, que ha agradecido al público haberles dado "una vida increíble".

Reivindicación social

Pero los vítores han obligado a los irlandeses a regresar al escenario con 'Miss Sarajevo', acompañada por un largometraje del artista francés J.R. rodado en un campo de refugiados sirios que ha enmudecido al público y con la que Bono ha pedido acoger a los refugiados; gravedad que ha sido contrapunteada con una saltimbanqui 'Beautiful Day'.

Como una bocanada de energía, la noche se ha ido cerrando con la rockera 'Elevation' y la potente 'Vertigo', cuyo ritmo ha bajado para 'Ultra Violet', prologada por Bono dando las gracias a las hijas de toda la banda, a todas las mujeres de su gira, a todas las del público y a "todas las grandes mujeres en circunstancias adversas", especialmente las que lucharon por sus derechos insistiendo y persistiendo: el tema ha ido acompañado de la proyección de una sucesión de imágenes de mujeres como Marie Curie, Ana Frank, Pussy Riot e Isabel Coixet, entre otras, antes de cerrar la cita con la grandiosa'One' y la intimista 'Little Things'.

Acuciado el público por las recomendaciones de asistir temprano a la cita, el concierto ha sido teloneado más de dos horas antes por un Noel Gallagher's High Flying Birds al completo y en el que Noel Gallagher, con una camiseta del FC Barcelona, ha regalado a sus seguidore unas aclamadas 'Wonderwall' y 'Don't look back in anger', entre otros hits de Oasis.