«Ser apreciado por tantas generaciones transmite sensación de eternidad» The Beach Boys actuará en el Castillo Sohail de Fuengirola el 24 de junio. / Sur Mike Love Miembro fundador de los Beach Boys. A sus 76 años, Mike Love canta al surf, a la playa y a las chicas. Y lo seguirá haciendo mientras el público quiera. Fuengirola recibe el sábado a la mítica banda californiana REGINA SOTORRÍO Lunes, 19 junio 2017, 00:03

A sus 76 años sigue cantando al surf, a la playa y a las chicas como si acabara de salir de un beach club de Malibú. Y dice que lo seguirá haciendo mientras el público disfrute de su música. «Tony Bennett es mi inspiración. Actuará en Barcelona la noche siguiente a nuestro show». Y todavía le quedan 14 años para alcanzarle. Lo dice Mike Love (Los Ángeles, 1941), el miembro más veterano de los Beach Boys, la banda californiana que revolucionó las listas de ventas a mediados de los 60 y que arriesgó con uno de los álbumes más celebrados por la crítica musical, ‘Pet Sounds’. El mismo disco que, dicen, sirvió de inspiración para el ‘Sgt. Pepper’ de los Beatles. Pues bien, los Beach Boys surferos de los inicios y los más complejos en letras y armonías de los años posteriores sonarán el próximo sábado, 24 de junio, en el Castillo Sohail de Fuengirola.

En detalle Quién. The Beach Boys. El locutor Juan de Pablos (‘Flor de Pasión’. Radio 3) ejercerá de DJ telonero. Cuándo. Sábado, 24 de junio. Dónde. Castillo Sohail de Fuengirola. Dentro de la programación del Festival Ciudad de Fuengirola. Cuándo. Preshow a las 21.00 horas y concierto a las 23.00 horas. La fiesta continuará después. Cuánto vale. De 55 y 99 euros. Más información. En marenostrumcastlepark.com y en www.fuengirolapop.com.

Con los longevos Mike Love y Bruce Johnston a la cabeza, los únicos que siguen en la banda desde los 60, The Beach Boys revive su historia más de cincuenta años después de su debut. Lo hará en un concierto programado en el Festival Ciudad de Fuengirola (organizado por el Ayuntamiento fuengiroleño con las productoras Fox Group, Riff Producciones y L.A. Rock Entertainment) al que también se sumarán este año los fieles del Fuengirola Pop Weekend, que celebra su década de supervivencia con el apoyo del Consistorio, Bemusic y la asociación FuengiPop. Pero antes, Mike Love responde a SUR vía email.

–Un concierto de los Beach Boys es una fiesta para el público, ¿cómo lo vive usted más de 50 años después de sus inicios?

–Ser conocido por nuestras buenas vibraciones, ¡es una cosa maravillosa! Pero además de la fiesta, nuestros conciertos tocan una variedad de estados de ánimo y sentimientos que esperamos den al público una sensación de satisfacción en muchos niveles. Nos sentimos muy bendecidos de hacer lo que hacemos para auditorios completamente llenos en todo el mundo 50 años después.

–El público no perdonaría que no cantara ciertas canciones. ¿Hay alguna que jubilaría si pudiera?

–Realmente no… Siempre he creído que muchas de las personas que vienen a nuestros conciertos están ahí para escuchar su canción favorita, y no les queremos decepcionar.

–¿Recuerda con nostalgia los años de playa, chicas y surf?

–Al crecer en el sur de California, el ambiente que nos rodeaba nos dio la inspiración para lo que cantábamos en nuestros inicios. Todo eso trae recuerdos maravillosos.

–¿Volvería a los 20 o, con todo lo que ya sabe y la experiencia, se queda en los 70?

–Cada fase de la vida trae muchas experiencias, buenos y no tan buenos. Pero ser apreciado por tantas generaciones alrededor del mundo transmite una sensación de eternidad.

Mike Love, el único miembro fundador que queda en la banda, en un concierto. / Sur

–¿Qué le mantiene en los escenarios?

–La felicidad que genera nuestra música en los que asisten a nuestros conciertos.

–¿Hasta cuándo seguirá en la brecha?

–Tony Bennett es mi inspiración. De hecho, él estará actuando en Barcelona la noche después a nuestro show. Creo que mientras el público disfrute de nuestra música, tocaremos.

–¿Echa de menos a Brian (vocalista y compositor de la primera etapa) en la banda?

–Brian salió de The Beach Boys en la gira de 1964 y me dio mucha pena verlo marchar. Pero hacer la música que construimos juntos crea la sensación de que Brian sigue presente.

–¿Hasta qué punto influyeron las drogas en la separación de la banda?

–La banda nunca se separó. Ciertos miembros de la banda siguieron estilos de vida diferentes que incluían el uso de drogas, y eso influyó en sus decisiones profesionales y personales, incluyendo desafortunadamente el hecho de dejar la banda. Yo personalmente me he beneficiado durante muchos años de la meditación que me enseñó el Yogui Maharishi en 1967.

–Ya han aclarado muchas veces que con los Beatles solo había una rivalidad amistosa. Dígame, ¿qué admiraba de ellos?

–Eran genios del ‘marketing’, por no mencionar lo increíblemente talentosos que eran como compositores. Ellos entendían lo que su público quería y sabían cómo dárselo.

–¿Qué cree que pudo aportarle a ellos los Beach Boys?

–Sólo puedo suponer que nuestras complejas armonías podrían haber sido una inspiración para ellos.

–¿Qué opina de los ritmos actuales? Ahora en la playa se escucha reguetón...

–Siempre ha habido y siempre habrá grandes artistas demandados por cada generación. Disfruto de artistas modernos como Bruno Mars. Las melodías pegadizas y las letras con historias me atraen.