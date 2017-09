Antonio Cortés se atreve con el pop en su nuevo disco tras cuatro años de silencio Antonio Cortés nació en Rumanía hace 29 años. / SUR El cantante de copla de Nerja lanza hoy ‘Volemos alto’, diez temas inéditos compuestos por José Abraham con el amor y el desamor de protagonistas EUGENIO CABEZAS Viernes, 22 septiembre 2017, 01:08

En este mes de septiembre se cumplen justamente diez años de las primeras emisiones de ‘Se llama copla’, el programa de Canal Sur que rescató del olvido el género más típico español y del que saltó a la fama un por aquel entonces jovencísimo nerjeño desconocido, Antonio Cortés. Con 19 años recién cumplidos era el benjamín del grupo. No ganó, quedó segundo, por detrás de la sevillana Joana Jiménez, pero se granjeó el favor y el cariño de público.

En esta década, Cortés ha madurado, ha crecido, «personal, profesional y musicalmente», dice. «Ha pasado todo rapidísimo, he vivido momentos buenos, malos y regulares, aunque el balance general es muy satisfactorio», afirma. «¿Quién me iba a decir a mí que diez años después iba a tener cuatro discos ya en el mercado, cuando ni me imaginaba que me iban a elegir en el primer ‘cásting’ del programa?», confiesa el artista.

Los datos Nombre Antonio Cortés. Nacimiento. Bucarest (Rumanía), 9 de junio de 1988. Antes de cumplir los dos años fue adoptado por una familia nerjeña. Discografía. 'Lo que a mí me está pasando’ (2010), ‘Cuando quieras’ (2011), ‘Los secretos de la copla’ (2013). Lanzamiento. Hoy se pone a la venta su cuarto disco ‘Volemos alto’, la primera incursión del artista que quedó segundo en la primera edición del programa ‘Se llama copla’, de Canal Sur en 2008, en las baladas y el pop flamenco

Hoy se pone a la venta ‘Volemos alto’, su cuarto trabajo de estudio, el primero desde 2013, editado por Warner Music. Por primera vez, Cortés se atrave con nuevos géneros, dejando a un lado la copla más pura, para adentrarse en las baladas y el pop romántico. «Es mi disco más completo, he madurado mucho y es justamente el trabajo que quería hacer», asegura sobre un disco que lleva la firma del compositor José Abraham, que ha creado los diez temas para él.

«Para mí es un gran orgullo, es un grandísimo compositor, creador de grandes canciones para artistas nacionales e internacionales como David Bisbal, Cristian Castro, Pastora Soler, Tamara y Amaury Gutiérrez, entre otros, editados en más de 30 países», asegura. El pasado junio lanzó el primer single, ‘Desesperado’, que ha cosechado un gran éxito este verano, con miles de descargas y reproducciones en las radiofórmulas musicales de todo el país.

«El amor y el desamor son los dos temas principales de las diez canciones», resume el cantante, para quien la profesión «es muy dura». «No es nada fácil dedicarse a esto, saliendo de un programa de televisión, de copla», afirma. El nuevo disco ha sido grabado entre Miami, México, Sevilla y Madrid. El cantante iniciará ahora una gira de conciertos, que lo traerá previsiblemente al Teatro Cervantes de la capital antes de final de año.

Devoto del Cautivo

Tras cuatro años de silencio musical, en los que ha seguido, eso sí, dando conciertos, saliendo en televisión y atendiendo entrevistas, galas y numerosos compromisos públicos, Cortés vuelve con un trabajo producido por Daniel Betancourt, Miguel Ángel Collado y Josep Más ‘Kitflus’ en el que el joven, de 29 años, se adentra en sonidos más internacionales.

Cortés nació en Bucarest el 9 de junio de 1988, fue adoptado en un orfanato de la capital rumana por una familia de Nerja, cuyo padre fallecería poco después. Él se siente plenamente andaluz, las costumbres y tradiciones del sur las lleva en las venas y su carrera meteórica se ha ido construyendo gracias a una voz privilegiada. Es un gran amante de la Semana Santa de Málaga, devoto del Cautivo, al que cada Lunes Santo acompaña en su traslado hasta el Hospital Civil, donde suele dedicarle una saeta.

Hace unos meses, Cortés se ha instalado en la capital, aunque intenta pasar el máximo tiempo en Nerja. «Estoy todo el día viajando, es un no parar, pero es la vida que he elegido y estoy pudiendo cumplir mi sueño de dedicarme a la música», asegura.