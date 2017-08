Andrea Bocelli pospone el concierto de esta noche en Starlite por motivos de salud Andrea Bocelli (archivo). / SUR El cantante, que sufre una bronquitis severa, actuará el próximo domingo 27 de agosto NIEVES CASTRO Marbella Martes, 15 agosto 2017, 16:14

El cantante italiano Andrea Bocelli no actuará esta noche en Starlite Festival como estaba previsto. El artista se ha visto obligado a posponer el concierto al próximo domingo 27 de agosto por motivos de salud, según ha informado en un comunicado la organización de la cita musical que se celebra en Marbella.

El Festival afirma que Bocelli «sufre una bronquitis severa y por consiguiente se ha visto obligado a posponer el concierto que tenía previsto ofrecer en Starlite esta noche». No obstante, la organización procederá a la devolución de las entradas adquiridas para esta actuación a partir del lunes 21 de agosto, en caso de que el comprador no esté interesado o no pueda asistir al ‘show’ programado para el último domingo de agosto.

Si la compra se realizó vía Starlite (web o puntos de venta físicos), la organización pone a disposición de sus clientes el teléfono 902 750 433 y el correo electrónico bocelli@starlitemarbella.com para gestiones y dudas. Si la entrada se compró en otro punto de venta, será la misma operadora la que se encargue de la devolución. Todas las devoluciones se realizarán por la misma vía por la que se compró la entrada y mediante el mismo medio de pago realizado.

Otra de las opciones que ofrece Starlite es canjear el importe de la entrada para cualquiera de los conciertos que restan para esta edición.