El nuevo álbum de U2 está listo tras los ajustes por el efecto Trump Larry Mullen Jr. (i.) y Bono (d.), de U2. / AFP El grupo irlandés de rock lanzará al mercado 'Songs of Experience', del que ha presentado el tema "The Blackout" COLPISA / AFP Madrid Jueves, 31 agosto 2017, 00:17

El grupo U2, que lleva desde hace 35 años en el firmamento del rock, anunció el pasado miércoles que ya tiene listo su nuevo álbum. Titulado 'Songs of Experience', se lanzará al mercado después de hacerle algunos ajustes derivados de la conmoción por la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los rockeros irlandeses presentaron "The Blackout", una de las dos canciones en adelanto de dicho disco. A este aperitivo le seguirá el tema titulado "You're the Best Thing About Me", que estará disponible el 6 de septiembre.

'Songs of Experience' es la versión más adulta del álbum de 2014 'Songs of Innocence', inspirado en gran medida en la infancia de su cantante Bono por los suburbios de Dublín.

El grupo, muy comprometido con los derechos humanos, explicó que la mayoría de las canciones estaban grabadas desde el año pasado; pero decidió volver a trabajar en la obra después del triunfo de Trump para ocupar la Casa Blanca.

"Lo principal estaba escrito a principios de 2016; y ahora, creo que estarán de acuerdo, el mundo es muy diferente. Es como si un péndulo hubiera de golpe cambiado de dirección", comentó The Edge, guitarrista de la banda, en la revista Rolling Stone.

Más recientemente Bono habló de su desesperación frente al proyecto de Trump de construir un muro antiinmigrantes en la frontera con México; en una entrevista de la radio Beats 1 de Apple, señaló que incluso el ídolo de los republicanos estadounidenses Ronald Reagan fue favorable a la inmigración.

Cartas en forma de canción

Bono dijo que el nuevo álbum contendrá una serie de canciones concebidas como cartas, una de ellas titulada "American Soul"; está dedicada a Estados Unidos y a su pasado como nación pues recibió a inmigrantes de todo el mundo.

"Todos formamos parte de la idea estadounidense. Queremos que tenga éxito. Es una bella idea y es por eso trabajamos en ésto", reconoció el cantante, intérprete también de la conocida melodía "Pride (In the Name of Love)" que es un homenaje a Martin Luther King, gran defensor de los derechos de los negros y asesinado en Memphis en 1968.

Antes, Bono también había confesado a Rolling Stone en otra entrevista que U2 quería acortar el álbum y pensó que era una buena idea volver al estudio para hacer algunos ajustes. Es probable que U2 también quiera hacer el lanzamiento de una manera más tradicional que el de 'Songs of Innocence'.

En aquella ocasión, Apple descargó el álbum de forma gratuita en 500 millones de cuentas de iTunes, pero sin preguntar antes a sus usuarios. Incluso algunos fans de U2 consideraron desafortunado el método del gigante informático.

Las canciones del nuevo álbum saldrán durante la gira norteamericana de U2 para celebrar los 30 años de su disco 'The Joshua Tree', considerado a menudo el más completo de la banda desde el punto de vista compositivo.