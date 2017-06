La agenda imprescindible de conciertos para este verano 2017 en Málaga Jason Derulo actuará en Marbella. / SUR De junio a septiembre, de Beach Boys a Raphael, con numerosas paradas en los Festivales que van de Marbella a Vélez REGINA SOTORRÍO Domingo, 11 junio 2017, 22:40

Junio

Día 11

Foreigner:

Club de tenis Puente Romano. Marbella. 21.00 h. Entre 35 y 275 euros.

Día 16

Tequila:

Sala París 15. 22.00 h. 35,20 euros.

Dry Martina:

El Balneario. Málaga. Con Carlito Brigante DJ y The Oddballs. A partir de las 20.30 h. 18 euros.

Día 17

Muchachito y la Pompa Jonda:

Castillo Sohail de Fuengirola. A partir de las 21.00 h. 15 euros. Festival Ciudad de Fuengirola.

Día 18

Arcángel: Cueva de Nerja. 22.00 horas. Desde 20 euros. Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja. Bienal de Flamenco.

Día 23

Fuengirola Pop Weekend:

Bar Pogs de Fuengirola. Los Amebas , The Bar-Kings, The Smoggers, The Royal Roosters, The Imperial Surfers. 22.00 h. Entrada individual 25 euros. Abonos, entre 30 y 90 euros.

Día 24

The Beach Boys:

Castillo Sohail. Fuengirola. 23.00 h. Entre 50 y 90 euros. Festival Ciudad de Fuengirola.

Fuengirola Pop Weekend:

A partir de las 16.30 h. en el Pogs de Fuengirola. Hawaii Five, La Banda del Foro, The Runarounds, Paul Collins. A partir de las 22.00 h. se suman al concierto de The Beach Boys en el Castillo Sohail. Entrada individual sábado tarde: 25 euros. Entrada individual sábado noche: 55 euros. Abonos, entre 30 y 90 euros.

Los Secretos:

Fortaleza de Vélez-Málaga. 20.00 horas. 15 euros anticipada.

Día 25

Fuengirola Pop Weekend:

Castillo Sohail de Fuengirola. La Casa Azul, Smoking Victims, Pantones, Cola Jet Set. A partir de las 21.00 h. Entrada individual: 15 euros. Abonos, entre 30 y 90 euros.

L. A.:

Terraza del hotel Málaga Centro. 20.30 h. 19 euros. 43 Live the Roof.

José Bros y Berna Perles:

Cueva de Nerja. 22.00 horas. Desde 40 euros. Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja.

Día 29

Vicente Amigo:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Ente 42 y 14 euros. Festival Terral.

Día 30

Mayte Martín:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 11 y 32 euros. Festival Terral.

Ojeando Festival:

Escenario Patio del colegio de Ojén: Second, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Xoel López, We are not dj’s. Abono: 25 euros. Con camping: 40 euros.

Julio

Día 1

Dulce Pontes:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 14 y 42 euros. Festival Terral.

Ojeando Festival:

Escenario patio del colegio de Ojén: Airbag, Ángel Stanich, Belako, Miss Caffeina, Mordisco. Abono: 25 euros. Con camping: 40 euros.

Mad Urban Fest:

Maikel De La Calle, Cosculluela, Dominik DJ, La Nueva Escuela, Bryant Myers, Daddy Yankee, Clase A, Bruno Dass. Auditorio Municipal de Málaga. 19.00 h. Entre 33 y 110 euros.

Día 3

Salif Keita:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 14 y 42 euros. Festival Terral.

Día 5

Weekend Beach Festival:

The Prodigy, Sepultura, Residente (Calle 13), Los Fabulosos Cadillacs, Chris Liebing, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers... Entrada individual: 20 euros. Abono: 57,50 euros. Con acampada: 72,50.

Día 6

Billy Ocean, Heather Small y Right Said Fred:

Club de tenis Puente Romano. Marbella. 21.00 h. Entre 35 y 275 euros.

Weekend Beach Festival:

The Prodigy, Sepultura, Residente (Calle 13), Los Fabulosos Cadillacs, Chris Liebing, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers... Entrada individual: 40 euros. Abono: 57,50 euros. Con acampada: 72,50.

Día 7

Rachid Taha:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 11 y 32 euros. Festival Terral.

Weekend Beach Festival:

The Prodigy, Sepultura, Residente (Calle 13), Los Fabulosos Cadillacs, Chris Liebing, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers... Entrada individual: 40 euros. Abono: 57,50 euros. Con acampada: 72,50.

Joey Alexander Trío:

Finca Municipal El Portón. Alhaurín de la Torre. Apertura de puertas: 21.15 horas. 15 euros. Portón del Jazz.

Medina Azahara:

Caseta Municipal de Sierra de Yeguas. 23.00 h. 10 euros anticipada.

Marina Heredia y Dorantes:

Auditorio Municipal de Benalmádena. Entradas, próximamente. Bienal de Flamenco.

Día 8

La Oreja de Van Gogh:

Castillo Sohail de Fuengirola. 22.00 h. 25 euros.

Festival Ciudad de Fuengirola.

Weekend Beach Festival:

The Prodigy, Sepultura, Residente (Calle 13), Los Fabulosos Cadillacs, Chris Liebing, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers... Entrada individual: 40 euros. Abono: 57,50 euros. Con acampada: 72,50.

Funky Town:

Pino D’Angió, Javier Ojeda, Little Pepe, Irene Lombard, Julia Martín, Suzette Moncrief. Plaza de la Nogalera de Torremolinos. 20.00 h. Entrada libre.

Día 9

Capercaillie:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 9 y 24 euros. Festival Terral.

Día 13

Franco Battiato:

Plaza de toros La Malagueta. 22.00 h. Entre 45 y 75 euros. Festival Terral.

Morat:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Álamos Beach Fest:

Yves V, Tom Staar, Thomas Gold, Shapov, Dubvision, Abel The Kid, Luis Roca, Juanjo Vergara, Xavi Alfaro. Abono tres días: 58 euros. 73 euros con acampada.

Día 14

Juan Magán:

Starlite Sessions. Marbella. 02.00 h. 25,81 euros.

Argentina:

Castillo de Gibralfaro. Málaga. 22.00 horas. 30 euros. Bienal de Flamenco.

Álamos Beach Fest:

Martin Garrix. Chuckie, Sander van Doorn, Sunnery James & Ryan Marciano. Brian Cross, DJ Nano, Cya, Maurice West. Abono tres días: 58 euros. 73 euros con acampada.

Woman to woman:

Con Cecile McLorin Salvant. Finca Municipal El Portón. Alhaurín de la Torre. Apertura de puertas: 21.15 horas. 20 euros. Portón del Jazz.

Día 15

Anastasia:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 57,14 euros y 204,61 euros.

David Bisbal:

Auditorio Municipal de Málaga. 22.30 h. 35 y 55 euros.

Álamos Beach Fest:

Axwell/ Ingrosso, Nervo, Borgore, Kryder, Luis Roca, Juanjo Vergara, AJ Proman, Barri Yinn. Abono tres días: 58 euros. 73 euros con acampada.

Día 16

Art Garfunkel:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 27,65 y 138,25.

Sebastián Yatra:

Starlite Sessions. Marbella. 02.00 h. 25,81 euros.

Día 17

Sting & Ara Malikian:

Marenostrum Music Castle Park. Fuengirola. 21.00 h. Entre 60,50 y 198 euros.

Día 18

Juan Luis Guerra:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 56,22 y 266,36 euros.

Día 19

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. 22.30 h. Starlite Marbella. Entre 72,81 y 363,12 euros.

Día 20

Elton John:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 164,98 y 1.265 euros.

Día 21

Manuel Carrasco:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entradas agotadas.

Siempre Así:

Castillo Sohail de Fuengirola. 22.30 h. 25 euros._Festival Ciudad de Fuengirola.

Dios salve a la reina. Tributo a Queen:

Marenostrum Music Castle Park. Fuengirola. 22.30 h. Entre 25 y 50 euros.

George Benson:

Club de tenis Puente Romano. Marbella. 21.00 h. Entre 35 y 275 euros.

Perico Sambeat:

Finca Municipal El Portón. Alhaurín de la Torre. Apertura de puertas: 21.15 horas. 15 euros. Portón del Jazz.

Día 22

Pancho Céspedes y Pablo Milanés:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. 22.30 h. Starlite Marbella. Entre 29,49 y 192,63 euros.

Xantos:

Starlite Sessions. Marbella. 02.00 h. 25,81 euros.

Vanesa Martín

Plaza de toros La Malagueta. 21.30 h._Entre 55 y 33 euros.

Robe:

Auditorio Municipal de Málaga. 22.30 h. 28 euros (más gastos de gestión).

Día 23

The Bootleg Beatles:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 32,26 y 160,37 euros.

Piso 21:

Starlite Sessions. Marbella. 02.00 h. 25,81 euros.

Jamie Cullum:

Castillo Sohail de Fuengirola. 22.30 h. 50 euros. Festival Ciudad de Fuengirola.

Día 26

Pretenders:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 37,79 y 192,63 euros.

Día 27

Mikel Erentxun:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Día 28

Antequera Blues Festival:

Plaza de Santa María de Antequera. Entrada libre.

Kenny Garrett Quintet:

Finca Municipal El Portón. Alhaurín de la Torre. Apertura de puertas: 21.15 horas. 20 euros. Portón del Jazz.

Día 29

Loquilllo, Revólver e invitados:

Marenostrum Music Castle Park. Fuengirola. A partir de las 20.00 h. 30 euros.

Elefantes:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. Entradas agotadas. 43 Live the Roof.

Antequera Blues Festival:

Plaza de Santa María de Antequera. Entrada libre.

Antonio José:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Día 31

Carlos Vives:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 50,69 y 256,22 euros.

Agosto

Día 1

Joaquín Sabina:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 54,38 y 364,98 euros.

Día 2

Luis Fonsi:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 44,24 y 240,55 euros.

Día 3

Gipsy Kings y A Dos Velas:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Canela Party:

Cuchillo de Fuego, Fuckaine, Kill Kill! Velvet Club. Abono jueves y sábado, 40 euros.

Día 4

Miguel Bosé:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 29,49 y 192,63 euros.

Diego el Cigala

Castillo Sohail de Fuengirola. 22.00 h. Entre 40 y 65 euros._Festival Ciudad de Fuengirola.

Canela Party:

Kokoshca, Terrier, Cómo vivir en el_Campo. Auditorio Eduardo Ocón. Entrada libre.

Día 5

The Cranberries:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 39,63 y 223,96 euros.

Canela Party:

Holy Fuck, Metz, Biznaga, Perlita, Wild Animals, Meneo Dj Set. París 15. 30 euros entrada individual. A partir de las 21.00 h. Abono jueves y sábado, 40 euros.

Día 6

Malú:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 40,55 y 256,22 euros.

Richard Clayderman:

Castillo Sohail de Fuengirola. 22.30 h. 50 y 70 euros. Festival Ciudad de Fuengirola.

Día 7

James Rhodes:

Teatro Cervantes. 20.30 h. Entre 12 y 36 euros. Festival Terral.

Día 8

Ainhoa Arteta:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 29,49 y 200 euros.

Día 9

Ana Torroja:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 31,34 y 199,08 euros.

Día 10

Eros Ramazzotti:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 44,24 y 290,32 euros.

Ara Malikian:

Plaza de toros de Estepona. 22.00 h. Entre 66 y 38,50 euros.

Michael Bolton:

Club de tenis Puente Romano. Marbella. 21.00 h. Entre 35 y 275 euros.

Día 11

Dani Martín:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 39,63 y 260,83 euros.

Palmito Rock Festival:

A Solid Plan y otras bandas por confirmar. Villanueva de la Concepción. Entrada libre.

Día 12

Niña Pastori & Antonio Carmona:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 18,43 y 128,11 euros.

Día 15

Andrea Bocelli:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 152,07 y 918,89 euros.

Día 16

Ben Harper:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 25,81 y 128,11 euros.

Día 18

Noche Movida:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 34,10 y 223,96 euros.

Día 19

El Arrebato:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Día 20

Álvaro Soler:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 h. 25,81 euros.

Día 22

Juan Magán:

Starlite Sessions. Marbella. 02.00 h. 25,81 euros.

Día 24

Jason Derulo:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 84,79 y 400 euros.

Día 25

Manuel Carrasco:

Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Starlite Marbella. 22.30 h. Entre 40,55 y 242,40 euros.

Mikel Erentxun:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. 28 euros. 43 Live the Roof.

Día 26

Morat:

Starlite Sessions. Marbella. 22.30 horas. 25,81 euros.

Javier Ruibal:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. 20 euros. 43 Live the Roof.

Indio Rock Festival:

Airbag, J.J. Sprondel, Cycle, Exsonvaldes y el ganador del I Indio Apuesta 2017. Villanueva del Trabuco. 22.30 horas. Entrada libre.

Septiembre

Día 2

El Kanka:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. Entradas agotadas. 43 Live the Roof.

Día 9

Miguel Poveda:

Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 27,50 y 66 euros.

Mairena Sinfónico:

Jesús Méndez, José Valencia y Farruquito con la Sinfónica Provincial. Teatro Cervantes. Entradas, próximamente. Bienal de Flamenco.

Día 16

Melendi:

Auditorio Municipal de Málaga. 21.30 h. Entre 32 y 38 euros.

Chanquete World Music:

Orishas, Estricnina, Fyahbwoy, Dubioza kolektiv, Carlos Jean, Eskorzo, Mario Díaz, Iseo & Dodosound, Malaka Youth y La Vihen Zanta. Playa El Playazo de Nerja. Desde las 16.00 h. 20 euros (más gastos) anticipada.

Bebe:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. 30 euros. 43 Live the Roof.

Día 17

Raphael:

Plaza de Toros de Marbella. 21.00 h. Entre 38,5 y 99 euros.

Día 23

Maluma:

Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 71,50 y 38,50 euros.

Día 28

Joaquín Sabina:

Palacio de Deportes Martín Carpena. 21.30 h. Entre 38,50 y 99 euros.

Día 29

Revólver:

Terraza del hotel Málaga Centro. 21.00 h. 25 euros. 43 Live the Roof.