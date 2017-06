Agenda completa de los festivales de música de la provincia de Málaga para este verano 2017 Los Álamos / Raúl Barcia La música de todos los estilos suena este verano de Fuengirola a Nerja y de Ojén a Villanueva del Trabuco en largas jornadas de conciertos REGINA SOTORRÍO Domingo, 18 junio 2017, 00:21

De festival en festival, este verano podría recorrer la provincia entera. Los hay multidudinarios como el Weekend Beach de Torre del Mar, singulares como el Ojeando de Ojén, inclasificables como el Canela Party en la capital y pequeños pero resistentes como el Palmito Rock de Villanueva de la Concepción. Pero todos ellos comparten algo: largas jornadas de música con, al menos, un escenario y muchos artistas. Esta es la ruta por los festivales de la provincia.

Fuengirola Pop Weekend Una década de supervivencia desde lo alternativo

La Casa Azul está en el cartel

Dónde: Pogs de Fuengirola y Castillo Sohail.

Cuándo: 23, 24 y 25 de junio. Fiesta de bienvenida, 22 de junio.

Quién toca: El festival se suma el sábado 24 al concierto de los Beach Boys en el Castillo Sohail. El 25 despide la fiesta en ese mismo lugar con la Casa Azul, Smoking Victims, Pantones y Cola Jet Set. The Smoggers, The Imperial Surfer, Paul Collins, Hawaii Five y muchos otros actuarán los días previos.

Cuánto cuesta: Abonos entre 25 y 95 euros. Entradas individuales, desde 10 euros según el día.

Más información: http://www.fuengirolapop.com/

El Fuengirola Pop Weekend resiste en la agenda musical y cumple diez años. El festival de pequeño aforo y filosofía alternativa celebra su aniversario con cuatro jornadas de música y quince bandas con dos potentes cabezas de cartel: The Beach Boys (concierto incluido en el Festival Ciudad de Fuengirola al que ellos se suman) y La Casa Azul. Diez años llevan queriendo tener en su cartel el proyecto de Guille Milkyway y lo han conseguido en el décimo aniversario y, además, en el Castillo Sohail, un escenario que el festival no pisaba desde hace siete años.

Ojeando Festival Un viaje por diez años de indie

Sidonie no faltará a la cita del Ojeando

Dónde: En todo el pueblo de Ojén.

Cuándo: 30 de junio y 1 de julio.

Quién toca: En el Escenario Patio (el único de pago) estarán Second, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Xoel López, We are not djs (30 de junio), Airbag, Ángel Stanich, Belako, Miss Caffeina, Mordisco (1 de julio)

Cuánto cuesta: Abono 25 euros. 40 euros con acampada.

Más información: http://ojeando-festival.es/

Ojén celebra sus diez años de transformación como pueblo indie subiendo a su escenario principal a bandas que han animado la fiesta a lo largo de esta década. Como cada verano, en el pequeño municipio blanco de la Sierra de las Nieves convivirán durante dos días los ojenetas con la tribu indie que llena sus calles. Habrá música en la plaza del pueblo, en el molino y en el patio del colegio, la sede principal de un festival en el que repiten Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, Ángel Stanich, Miss Caffeina, Second, Sidonie, Belako y Airbag.

Weekend Beach Festival En la variedad está el gusto

Weekend Beach / JM Grimaldi

Dónde: En la playa de Poniente de Torre del Mar.

Cuándo: Del 5 al 8 de julio.

Quién toca: The Prodigy, Sepultura, Residente (Calle 13), Los Fabulosos Cadillacs, Chris Liebing-Nic Fanciulli, Nada Surf, Anthony B, Estopa, Lori Meyers, Dub Inc, Kase O, Rosendo, L.A., Matthias Tanzmann, Dellafuente y Maka, Iván Ferreiro, Berri Txarrak, Mago de Oz, Estricnina, La Mala Rodriguez, Chambao, La Pegatina, Amparanoia, Fuel Fandango, Seth Troxler, León Benavente y muchos más.

Cuánto cuesta: Abono 62 euros, 77 con acampada. Entrada individual: 42 euros.

Más información: http://www.weekendbeach.es/2017/

El Weekend Beach Festival de Torre del Mar se consolida como el festival más numeroso de los que se celebran en la provincia. Alrededor de 115.000 asistentes bailaron a lo largo de cuatro días en alguno de sus escenarios en la pasada edición. Este año intentarán aumentar la cifra con un cartel que vuelve a destacar por su carácter heterogéneo, donde cabe el rock junto al rap, el reggae, el indie pop, la electrónica y el flamenco fusión.

Funky Town 'Qué idea' revive los 80 en Torremolinos

Pino D'Angió

Dónde: Plaza de la Nogalera de Torremolinos.

Cuándo: 8 de julio

Quién toca: Pino D'Angió, Javier Ojeda, Little Pepe, Irene Lombard, Julia Martín, Suzette Moncrief.

Cuánto cuesta: Entrada libre.

Más información: https://www.facebook.com/funkytowntorremolinos/

El himno de los 80 'Ma quale idea' ('Que idea') sonará el 8 de julio en la noche más funky de Torremolinos. El italiano Pino D'Angió encabeza la segunda edición del Funky Town, un escenario que compartirá con destacadas voces femeninas de la escena malagueña como Irene Lombard, Julia Martín y Suzette Moncrief, con el líder de Danza Invisible Javier Ojeda y con Little Pepe, el veterano del reggae en Málaga.

Álamos Beach Fest La cita indiscutible con la electrónica

Axwell/Ingrosso

Dónde: En la playa de los Álamos, Torremolinos.

Cuándo: Del 13 al 15 de julio.

Quién toca: En el escenario principal o Mainstage estarán Yves V, Tom Staar, Thomas Gold, Shapov, Dubvision, Abel The Kid, Luis Roca, Juanjo Vergara, Xavi Alfaro (13 de julio), Martin Garrix, Chuckie, Sander van Doorn, Sunnery James & Ryan Marciano, Brian Cross, Dj Nano, Cya, Murice West (14 de julio), Axwell/Ingrosso, Nervo, Borgore, Kryder, Luis Roca, AJ Proman, Barri Yinn (15 de julio).

Cuánto cuesta: Abono 58 euros, 73 con acampada.

Más información: http://losalamosbeach.com/

La gran cita con la música electrónica en la provincia regresa a la playa de Torremolinos con dos nuevos escenarios (Mainstage y Underground) diseñados en exclusiva para los Álamos Beach Fest. A ellos se subirán alrededor de una treintena de Djs llegados de todo el mundo. El reto: superar las 55.000 personas que asistieron el año pasado.

Antequera Blues Festival Del sur de los EE UU al centro de Antequera

Dónde: En la plaza de Santa María de Antequera.

Cuándo: 28 y 29 de julio

Quién toca: Cartel aún por determinar.

Cuánto cuesta: Entrada libre.

Más información: https://www.cambaya.com/antequera-blues-festival

Más de 25 años han pasado desde la primera edición y el blues vuelve una vez más a su cita con la plaza Santa María de Antequera. El Antequera Blues Band vivirá sus días grandes el 28 y 29 de julio con un cartel aún por concretar. A modo de anticipo, los viernes de junio y julio previos hay conciertos de blues en los jardines del Parador Nacional de Turismo de Antequera.

Canela Party El pitote del verano

Biznaga

Dónde: En la sala Velvet, Auditorio Eduardo Ocón, Sala París 15 de Málaga capital.

Cuándo: Del 3 al 5 de agosto.

Quién toca: Cuchillo de Fuego, Fuckaine, Kill Kill! (Velvet Club, 3 de agosto), Kokoshca, Terrier, Cómo vivir en el campo (Eduardo Ocón, 4 de agosto), Holy Fuck, Metz, Biznaga, Perlita, Wild Animals, Meneo Dj Set (París 15, 5 de agosto)

Cuánto cuesta: Abono jueves y sábado: 40 euros. Solo sábado: 30 euros.

Más información: http://canelaparty.com/

Es la única fiesta del verano donde quien vista 'normal' será el raro de la noche. El sábado 5 de agosto es el día grande del Canela Party, un festival donde la música se vive, se disfruta y se baila disfrazado de todo aquello que pueda imaginar y bajo kilos de confeti. Los grupos acompañan, ataviados para la ocasión y con músicas divertidas que invitan a saltar en la Sala París 15. Como aperitivo, el jueves se calienta motores en la Velvet, mientras que el viernes será el turno para los disfraces de niños y mascotas en una cita para todos los públicos en el Auditorio Eduardo Ocón.

Palmito Rock Festival 20 años de rock&roll en la plaza del pueblo

Dónde: En la plaza Pablo VI en Villanueva de la Concepción.

Cuándo: 11 de agosto.

Quién toca: Hasta la fecha han confirmado al guitarrista de Serj Tankian (líder de System of a Down) y Jeff Mallow (jeffmallow.com), que actuará con su banda de versiones A Solid Plan.

Cuánto cuesta: Entrada libre.

Más información: https://www.facebook.com/palmito.rock

Desde hace 20 años, la plaza de Villanueva de la Concepción se convierte en escenario para grupos de todos los estilos en el Palmito Rock. El festival ha sorteado las modas y las crisis apostando por bandas malagueñas, o residentes en la provincia, y de contrastada calidad. Este verano, la fiesta será el 11 de agosto con un cartel aún por concretar.

Indio Rock Festival Diez años de música al pie de la sierra

JJ Sprondel

Dónde: Villanueva del Trabuco.

Cuándo: 26 de agosto.

Quién toca: JJ Sprondel, Airbag, Cycle, Exsonvaldes y el ganador del Indio Apuesta 2017.

Cuánto cuesta: Entrada libre.

Más información: https://www.facebook.com/indiorockfestival9.go/

Indio Rock Festival cumple diez años al pie de las sierras Gorda y San Jorge, en Villanueva del Trabuco. Para celebrarlo, la organización ha seleccionado a diez grupos del que saldrá un ganador que formará parte del cartel de esta edición. Compiten en el I Indio Apuesta 2017 LQMD, Vita Insomne, Habikas, Los Morgan, Gatos Enfadaos, Break The Senses, La Petit Comité, Casterly, Alfred Larios y Los Musicómanos. Se sumarán a los malagueños JJ Sprondel y Airbag, Cycle y el grupo parisino Exsonvalde.

Chanquete World Music Para despedir el verano con ritmo

La Mala Rodríguez

Dónde: En la playa El Playazo de Nerja.

Cuándo: 16 de septiembre

Quién toca: La Mala Rodríguez, Orishas, Estricnina, Fyahbwoy, Dubioza kolektiv, Carlos Jean, Eskorzo, Mario Díaz, Iseo & Dodosound, Malaka Youth y La Vihen Zanta.

Cuánto cuesta: Entradas anticipadas: 24 euros. Con camping: 40 euros.

Más información: http://www.chanqueteworldmusic.com/

El Chanquete World Music llegó el año pasado para quedarse. El último festival del verano repite a mediados de septiembre en El Playazo de Nerja para despedir el periodo estival a ritmo de una docena de artistas de los estilos más variados: desde el hip hop de La Mala Rodríguez al dance de Carlos Jean, pasando por el rock mestizo de Eskorzo y el reggae de Malaka Youth. Todo en una sola jornada.