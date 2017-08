Adrián Martín Vega: «Quiero lanzar un nuevo disco de ‘rock and roll’» Adrián Martín Vega. / Ñito Salas La granizada El niño de Vélez-Málaga con hidrocefalia, de 12 años, sigue rompiendo barreras. La discográfica le ha propuesto grabar un segundo trabajo tras el éxito de ‘Lleno de vida’, que está a punto de ser disco de platino EUGENIO CABEZAS Domingo, 6 agosto 2017, 00:59

Adrián Martín Vega sigue haciendo historia y rompiendo barreras en el mundo de la música. El pequeño de Vélez-Málaga, de 12 años, nació con una hidrocefalia y una malformación congénita en ambos brazos. Sin embargo, esto no le ha impedido cumplir su sueño de cantar y compartir escenario junto a grandes artistas como Rosario Flores, José Mercé, Pitingo, Estrella Morente, Niña Pastori, Pablo López, India Martínez, Coti, Franco de Vita, Carlos Rivera, Salvador Beltrán, Candela, Bibiana o Beatriz Jiménez, entre otros.

– ¿Cómo fue el concierto en Madrid con Rosario Flores?

– Fantástico, me lo pasé de lujo, fue un bombazo total. El Teatro Real estaba lleno y fue un grandísimo espectáculo con mi gran amiga Rosario. Canté con ella ‘Pa’ querer’, de su disco de 2013. Hubo muchos artistas que son también muy grandes amigos, como José Mercé y Niña Pastori.

– Precisamente con ‘Qué bonito’ empezó todo...

– Sí, lo recuerdo perfectamente, fue con mi hermana Sonia, en octubre de 2014, para participar en un ‘casting’ de Telecinco, para el programa ‘Levántate’. El vídeo se filtró en Internet y a partir de ahí se hizo viral y ya todo el mundo quería conocerme y cantar conmigo. Para mí la música es algo que me sale del corazón. Lo que más me gusta en el mundo es escuchar y ver música en la tablet, tocar el cajón y la guitarra flamenca y, por supuesto, cantar. Me gustan todos los estilos, desde el rock al flamenco, pasando por el ‘reggaeton’.

– ¿Te gustaría sacar un nuevo trabajo discográfico pronto?

– Sí, por supuesto, me encantaría. Quiero lanzar un nuevo trabajo que sea de ‘rock and roll’ (risas). Me gustan todos los artistas y estilos, últimamente he conocido a Maluma y a Carlos Vives, y ya he contado también con Luis Fonsi y Shaila Dúrcal.

– ¿Qué siente cuando está sobre el escenario?

– Me transformo, me siento bien, me encanta cantar, tocar el cajón flamenco... Los artistas me dicen que no lo pueden explicar, cómo sin saber casi leer soy capaz de aprenderme las canciones y darle mi propio estilo, mi ritmo y mi entonación. Ya me sé más de 500 canciones. A mis padres les dicen que no ha habido, ni hay y puede que no haya más un caso igual. He nacido con el arte, para ayudar a los niños necesitados, para recaudar dinero para ellos.

– ¿Tiene previsto acudir a nuevos eventos solidarios?

– Sí, por supuesto, es lo que hago. En octubre voy otra vez a un maratón solidario, al Teletón de Los Ángeles, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre. Voy a cantar con Natalia Jiménez, lo más seguro es que cante la canción ‘Qué bonito’. Es brutal lo que se recauda con estos eventos, se emiten en televisiones de todo el continente y todo el mundo se vuelca, es un espectáculo muy bonito.

– ¿Cómo recuerda la nominación a los Grammy Latinos de 2016?

– Con mucha emoción, fue como sueño. Viajar a Las Vegas, compartir pasarela junto a tantísimos artistas, fue algo increíble. El premio se lo llevó el mexicano Juan Gabriel, a título póstumo, pero estar nominado en la categoría de mejor álbum de pop tradicional ya era todo un premio, junto a otros grandes artistas como Andrea Boccelli o Diego Torres.

– Ahora se cumple justamente un año de su primer concierto en solitario en Torre del Mar...

– Sí, fue también algo muy bonito, un gran regalo para mí y toda mi familia. Estar rodeado de tantísimos amigos y vecinos, que me dan tanto cariño a diario. Siempre que salgo a la calle, voy a la playa o estoy en cualquier sitio, la gente no deja de darme besos y abrazarme, todos se quieren hacer una foto conmigo. Pero yo tengo ya una novia, ¿eh! (risas).

– ¿Podemos decir quién es la afortunada?

– Bueno, mejor no, porque tengo a India Martínez, Shaia Dúrcal, Rosario... tengo muchas (risas).

– ¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano?

– Escuchar y ver música en la tablet, tocar el cajón flamenco y la guitarra. También voy a la playa con mis padres y estoy con mis hermanos mayores. Me gusta mucho el colegio y me da pena que haya terminado, quiero que empiece ya de nuevo el curso para seguir estudiando y aprendiendo. Ahora tengo clases en casa en verano, así que no me aburro.

– ¿Dónde se ve dentro de unos años? ¿Seguirá cantando?

– Sí, por supuesto, cantando siempre. He nacido con el arte dentro, las canciones y la música me salen del corazón, para ayudar a los niños más necesitados.