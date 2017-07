Adrián Martín cantará mañana en Madrid junto a Rosario y prepara su segundo disco El pequeño Adrián Martín, en su casa de Vélez-Málaga en mayo de 2016 junto a una hermana / Ñito Salas El niño con hidrocefalia de Vélez-Málaga viajará a Los Ángeles en octubre para participar en un maratón solidario en el que actuará con Natalia Jiménez EUGENIO CABEZAS Jueves, 27 julio 2017, 00:49

El próximo mes de diciembre se cumplirán tres años del descubrimiento de Adrián. El pequeño de Vélez-Málaga, que padece una hidrocefalia y una malformación en sus brazos, saltó a la fama tras filtrarse en Internet un vídeo casero en el que aparecía cantando el tema ‘Qué bonito’, de Rosario Flores, junto a una de sus hermanas. Las imágenes acumulan más de 56 millones de visualizaciones en el portal Youtube. Apenas 31 meses después de aquello, la vida del pequeño y de sus padres, Rafael Martín y Toñi Vega, ha dado un giro de 180 grados.

Mañana volverá a reencontrarse sobre un escenario con la hija mayor de Lola Flores, que ofrece un concierto en el Teatro Real de Madrid, para conmemorar el 25 aniversario de su primer trabajo discográfico, ‘De ley’. «Estoy muy contento de volver a cantar con ella», confesó ayer a SUR el pequeño de Vélez-Málaga, que lleva varios días ensayando la canción que le ha enviado el equipo de Rosario, ‘Pa’ querer’, del disco de 2013 ‘Rosario’.

«Ya me la sé completa, pero espero poder cantar alguna más con ella, sobre todo ‘Qué bonito’», continuó el niño, que el pasado 28 de enero cumplió 12 años. «No estoy nada nervioso, cuando canto me sale del corazón», admitió Adrián, quien tras lanzar en abril de 2016 su primer disco, ‘Lleno de vida’, con la discográfica Sony Music, estuvo nominado a los Grammy Latinos en diciembre pasado. Su primer trabajo está muy cerca de ser disco de platino. Aunque Adrián quiere dar un paso más y ya sueña con lanzar un nuevo trabajo discográfico. «Me gustaría un disco de ‘rock and roll’», afirmó entre risas, en conversación con este periódico mientras regresaba de la playa de Rincón de la Victoria en compañía de sus progenitores.

La hija de Lola Flores celebra el 25 aniversario de su primer disco junto a grandes amigos

«Me gusta mucho ir a la playa en verano, pero lo que más me gusta es cantar, tocar la guitarra y el cajón flamenco en casa», manifestó el pequeño artista. En agosto de 2016 ofreció su primer gran concierto en Torre del Mar, en el que interpretó las canciones de ‘Lleno de vida’. En su primer trabajo el joven veleño cantaba a dúo con grandes y reconocidos artistas como Rosario Flores, José Luis Perales, José Mercé, Pitingo, Estrella Morente, Niña Pastori, Pablo López, India Martínez, Coti, Franco de Vita, Carlos Rivera, Salvador Beltrán, Candela, Bibiana, así como con su hermana Sonia.

Televisión

«A los últimos artistas que he conocido son Maluma y Carlos Vives», aseguró orgulloso el pequeño cantante, quien sueña con conocer aún en persona a su paisano Pablo Alborán. «Han hablado alguna vez por teléfono en un programa, pero aún no se han conocido», apostilló su padre, quien destacó que su intención es que Adrián continúe con sus estudios y aprendiendo en el mundo de la música, yendo paso a paso, y siempre con una vocación solidaria.

El pequeño saltó a la fama en octubre de 2014 al filtrarse un vídeo casero en el que interpretaba ‘Qué bonito’

De esta forma, los próximos 7 y 8 de octubre la familia tiene previsto viajar de nuevo a Los Ángeles, en EE UU, para participar en el que será su quinto Teletón, un maratón solidario en el que se recaudan fondos para ayudar a menores con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. «Voy a cantar con Natalia Jiménez», expresó el pequeño artista.

Sus apariciones en televisión también siguen siendo frecuentes, con grandes éxitos de audiencia como el del pasado día 6 de enero, festividad de Reyes, en Telecinco, llamado ‘Adrián, qué grande’, en el que compartió escenario junto a Manu Tenorio, Pintigno, Rosana, Bebe, Niña Pastori y Salvador Beltrán, entre otros.