Adrián Martín, el niño cantante de Vélez-Málaga que padece hidrocefalia, recibe el alta hospitalaria Adrián Martín. / Ñito Salas El pequeño ha abandonado hoy el Materno Infantil tras ser intervenido tres veces para continuar su recuperación en su domicilio

Adrián Martín Vega, el niño de 13 años que estuvo nominado a los Grammy Latino el pasado año y que nació con hidrocefalia y con una malformación en los brazos, ha recibido hoy el alta hospitalaria, tras permanecer 18 días ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

El pequeño ha abandonado el centro hospitalario, tras ser intervenido tres veces, para continuar su recuperación en su domicilio con su familia. Así lo han confirmado el propio hospital, donde ingresó el pasado 21 de enero de madrugada con unos fuertes dolores de cabeza y vómitos que llevaron a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente hasta en tres ocasiones, la última y más importante el pasado día 31, para sustituirle las válvulas que tiene en el cráneo para controlar la retención de líquido que le causa la hidrocefalia.

La decisión de los facultativos de darle el alta se produce después de que hace sólo dos días le retiraran los sueros, tras experimentar una importante mejoría.

Según la familia, los médicos no han querido enviarlo antes a casa hasta tanto no regulaban perfectamente las nuevas válvulas que se le han colocado para evitar que se le acumule el líquido y conseguir la presión deseada en el cerebro, consiguiendo de este modo que el pequeño no sufra los fuertes dolores de cabeza que le llevaron a ser ingresado y pueda volver a llevar una vida totalmente normal. Todos esperan que en breve pueda comenzar a hacer lo que más le gusta, cantar, rodeado de sus padres, hermanos y familiares.