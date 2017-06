Un regreso musical ‘pokito a poko’

No sabían ni lo que significaba chill out.Allá por el año 2001 no eran más que dos primos y la novia de uno de ellos haciendo flamenquito en las noches de Pedregalejo. Hasta que apareció el productor Henrik Takkenberg. Él conocía bien esos nuevos ritmos electrónicos que sonaban en Europa y ellos dominaban la composición con deje andaluz. Hoy, sentados en El Balneario, los primos Eduardo y Daniel Casañ recuerdan ese día en un chiringuito cercano en el que Henrik bautizó esa extraña fusión: flamenco chill. Echaba a andar Chambao. Tras más de una década desvinculados de un grupo para el que dejaron canciones como ‘Ahí estás tú’, ‘Pokito a poko’ o ‘Playas de Barbate’, Edi yDani vuelven a la primera línea musical con el proyecto e-gipsy.

El nombre se explica por sí mismo, pero por si quedan dudas lo aclaran: «Queremos seguir vinculando la electrónica con el flamenco». Y añaden a continuación: «Sin atarnos a ningún género». House, lounge, chill out... A ningún estilo ni a ninguna voz. «¡Para qué tener una si podemos tener muchas!», exclaman. Cada canción producida y compuesta por ‘los Casañ’, con sus programaciones electrónicas de base, contará con la voz y los músicos que mejor se adapten a ellas.

‘Conmigo ven’ es su carta de presentación, un tema que sin formar parte de ningún disco ya suena en la televisión. Y no hay mejor escaparate. Como les pasara con la archiconocida ‘Ahí estás tú’, la canción pone banda sonora a la nueva campaña de Turismo de Andalucía que ya circula por la pequeña pantalla. Para quien diga que les recuerda a Chambao, Edi y Dani responden: «Somos dos de sus fundadores. Nosotros pusimos la esencia que teníamos en ese momento y ahora hemos hecho lo mismo. Nuestra intención no es parecernos, sino ser nosotros mismos. No sabemos componer de otra manera».

Puede que ‘Conmigo ven’ tenga un aire a ese primer Chambao, sobre todo en la interpretación de Loreto García. «Pero solo es un tema, no todo va a ir por ahí», avisan. No quieren repetirse ni apoyarse en ningún nombre: «Chambao éramos cuatro y ahora Chambao es María del Mar», sentencian. Dentro de unos meses, además, nadie usará esa firma. Lamari ya anunció su intención de despedirse de la marca Chambao para ser simplemente ella en un concierto el 13 de enero en Madrid. «Nos lo comentó y ha sido pura casualidad, no tiene nada que ver con nuestro regreso», aseguran los primos Casañ, que siguen manteniendo el contacto con quien continuó con el proyecto tras su ausencia.

Ahora preparan su regreso a los escenarios, de los que en realidad nunca se fueron del todo. «Hemos estado en un segundo plano, fuera de primera división, pero siempre jugando». Productores de Pezlimón Sound y con una banda tributo a los Gipsy King, siempre han seguido vinculados a la música, solo que ahora darán un paso al frente con sus propios temas y en el directo. Esta vez lo harán sin el colchón de una firma como Sony, pero con toda la capacidad de decisión sobre lo que quieren y cómo lo quieren. Sin pretensiones. Sin prisas. ‘Pokito a poko’.