Paula Gaviño, una roquera en Miami

Si no cantas reguetón ni eres capaz de mover de forma coordinada las caderas al ritmo de una bachata, lo tienes difícil en Miami. Pero ella, una mujer guitarrera, ha encontrado su sitio en la capital latina de EE UU. La malagueña Paula Gaviño acaba de presentar su disco, ‘Mejorando lo presente’, en el Teatro Flamingo de Miami, un álbum de canciones propias en castellano con las que debuta al otro lado del charco. Ya piensa en Latinoamérica y confía en poder presentar pronto su nuevo trabajo a sus paisanos. Pero todo a su tiempo.

La que fuera corista y guitarra habitual de Javier Ojeda y exlíder de la banda malagueña Model Monroe hizo las maletas rumbo a Miami hace ahora cuatro años. «En España ya lo había hecho todo, me había presentado a todos los concursos (fue premiada en la Muestra Andaluza de Música Joven y en el concurso nacional de bandas Lagarto Rock)y había tocado mucho tiempo en muchos sitios. Se me presentó la oportunidad de venirme con facilidades porque mi pareja tiene familia aquí, y aquí estoy», cuenta. Pasó entonces de ser Paula Gaviño a Paula Marfil: «La ‘ñ’ me daba muchos problemas, me llamaban de todo menos Gaviño, así que adopté el apellido de mi madre, Marfil».

La cantante y compositora presentó el álbum en el Teatro Flamingo de Miami. / Diego Quirós

Ha sido un empezar de «bajo cero». «Pero quería darle aliño a mi vida, que estaba estancada», afirma la joven, de 33 años. Durante un tiempo ha estado «deambulando» de un trabajo a otro en Miami, incluso fue cocinera en un restaurante español. «Y se me daba bien porque empecé de ayudante y acabé de subchef», apostilla. Con una banda de versiones formada por afroamericanos cantó en todo tipo de escenarios, hasta se coló en la casa de Donald Trump, Mar-a-Lago, antes de que fuera presidente. «Veía botellas por todos lados con la cara de un tío horrible. Pensaba, ¿quién será ese hombre tan egocéntrico capaz de poner su cara en botellas de agua? Resultó que era el dueño, Donald Trump. Ese fue mi primer contacto con él», recuerda entre risas.

Mientras tanto seguía componiendo sus propias canciones, por primera vez en español por eso de la «melancolía». Y poco a poco todo fue encajando para dar forma a su disco en solitario. «Ahora siento que por fin he entrado en el camino», asegura. Para hacerlo ha tirado de malagueños como el productor Miguel Paredes, que también ha fijado su residencia en Miami, pero es un disco multicultural con la presencia de seis países y al menos siete ciudades. «¡Que se dice pronto! Málaga, New York, Miami, Caracas, Toronto, Barranquilla y La Habana», enumera.

‘Mejorando lo presente’, ya disponible en iTunes, se encuadra en el género pop rock, «porque por más que yo insisto en creer que sigo siendo alternativa, la gente me dice que ya no lo soy tanto», confiesa. Le gusta definirse como «ladrona de historias» porque se apropia de detalles cotidianos y vivencias de otros para crear sus canciones. Y en ellas hay mucha melancolía de su tierra: no falta un tema (‘Marionetas’) dedicado a quienes dejan sus países.

Es consciente de que Miami es una «plaza difícil» para una artista de su perfil. «Todavía cuando digo que soy roquera piensan que soy heavy metal, no lo entienden», añade. Pero sabe que es un escaparate hacia Latinoamérica, su próxima meta.

De momento, estará hasta mediados de junio en el Teatro Flamingo de Miami, en julio comenzará una promoción con medios mexicanos y tiene Chile en perspectiva. «Pienso lejos», confirma la malagueña. Es la única manera de también llegar lejos.