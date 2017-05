Un saxo del funky al flamenco

Empezó siendo MC y productor de hip hop y hoy es uno de los músicos más cotizados de la escena nacional. El malagueño Roberto Cantero, saxofonista, flautista, teclista y productor, impulsó cuando era una adolescente el grupo Nazión Sur, ha colaborado con bandas de la escena local como Chambao y Danza Invisible y ahora ha publicado su primer disco como compositor. 'Funkmenco Sessions' propone un viaje musical a través de estilos como el hip-hop, el soul y el funk, fusionados con los aires malagueños y andaluces y el flamenco.

Cuatro años ha invertido Roberto Cantero en este trabajo, aunque sus colaboraciones con otros artistas han retrasado el lanzamiento de un disco que el propio artista ha puesto a disposición del público para descarga gratuita. "Creo que estoy en un momento de mi carrera en el que me apetece aportar algunas de las ideas que tengo dentro", asegura Roberto Cantero, que añade que se encuentra en una etapa "muy parecida a esos primeras días en los que empezaba a interesarme la música. O sea, tengo ganas de estudiar, investigar y encerrarme horas y horas para dedicarme a mis instrumentos, el arreglo y la composición. Yo pensaba que con el tiempo me iría relajando, pero es justo lo contrario, cada vez estoy más loco y me siento más apasionado por lo que hago".

En la actualidad Roberto Cantero se ha centrado en su propia música, aunque sin dejar de lado las colaboraciones con otros artistas y grupos. Así, señala que siempre está en contacto con proyectos paralelos de amigos, al tiempo que sigue grabando o arreglando temas para músicos cercanos. En este sentido, añade: "He comenzado un disco nuevo que se titulará 'Grazz', y será una especie de orquesta bizarra y borrachuza donde grabaré todos los instrumentos yo mismo (saxos, flautas, instrumentos varios), todo sobre bases rudas de hip hop e improvisaciones libres de saxo tenor". Además, ha impulsado el grupo Liantes, que tras un año de vida se disolvió. "Creo que soy un músico al que le gusta trabajar sólo", sentencia.

El teclado, el saxo, la flauta... Roberto Cantero es un artista autodidacta que empezó a interesarse por la música gracias a su familia. "Mi hermana, mis hermanos, incluso mi cuñado son músicos de afición, pero melómanos hasta la médula, siempre había por casa algún instrumento, se hacían jam sessions o se reproducían los vinilos de grupos y estilos variados. Ha sido una suerte tener una familia así, puedo decir que casi he vivido en una escuela musical", asegura el músico malagueño. Sobre este asunto, aclara que empezó con el piano, que califica como "el instrumento rey, porque puedes visualizar todo lo que ocurre en una banda poniendo las manos sobre las teclas". Luego reconoce que tuvo la necesidad de expandir la música hacia un instrumento solista y ahí se decantó por el saxo: "Empecé practicando saxo alto y después pasé al tenor, el cual considero mi voz, soy tenorista por así decirlo", señala.

Pero Cantero no deja nunca de evolucionar y después, por similitud entre instrumentos, empezó a practicar flauta, lo que le obligó a moverse en otro tipo de lenguaje. "Aunque realmente mi instrumento es el saxo me gusta dedicar horas a otros tipos de instrumentos para encontrar una visión más global de la música. Ahora ando sumergido en estudiar arreglo y composición, esto me recuerda que la música es maravillosa e infinita y que como un niño pequeño siempre te incita a jugar y divertirte a pesar del esfuerzo que supone estudiar estas materias", concluye.

compositor y productor Roberto Cantero, en dos imágenes promocionales. Debajo, a la derecha, portada de su primer disco, 'Funkmenko Sessions'. / Elena Guillén

Naziòn Sur fue su primer grupo de hip hop en la adolescencia, una formación en la que Roberto Cantero comprendió que la música era mágica y que quería dedicarse a ella "en cuerpo y alma". Más tarde, entró a formar parte del proyecto musical de Danza Invisible, acompañando al grupo en sus directos, lo que le dio la oportunidad de encontrar "la verdadera escuela, donde realmente he conocido este mundillo por dentro". Y cuando desde Chambao reclamaron su colaboración fue para él "como un sueño", ya que en este grupo tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo y compartir escenarios con artistas a los que admira."Realmente para mí ha sido una experiencia maravillosa pasar por estas formaciones. A veces aún me pellizco para ver si es real. De todas he aprendido mucho en todas las disciplinas, pero sobre todo lo que he recogido han sido mucha experiencia sobre el terreno", indica el músico malagueño.

En este viaje que ha emprendido Cantero en 'Funkmenko Sessions' la acompañan músicos de la talla de Coki Giménez, Oliver Sierra, Juan Ángel García, Phil Wilkinson, Ismael Tamayo, Pat López, Marcelo Sáenz, Toni Cantero, Adrian Lombardi, Jose Requena, Víctor Vallejo y Moisés Fernández, además de Daniel Pineda, a cargo de la masterización, y de Manolo Toro, en la grabación de las baterías. Una imponente nómina de colaboraciones para un artista que ha trabajado con lo mejor de la escena nacional e internacional. Así, Roberto Cantero ha colaborado con músicos como George Mc Crae, Pino D´Angelo, Serrat, Miguel Rios, Estopa, Estrella Morente, Raimundo Amador, Bebo Valdes, Javier Gurruchaga, Carles Benavent, Tomasito, Javier Ruibal.... Colaboraciones puntuales, a veces fruto del azar, que para el malagueño han sido "un regalo para mí y una suerte, porque aunque hayan sido momentos cortos tocando con ellos he podido disfrutar de esa esencia y humildad que tienen los grandes", afirma.

Cantero reconoce que tiene "hambre de conocimiento" en el ámbito de la música. Y es que estima que, "a pesar de que llevo muchos años dedicado a esta profesión me considero un total ignorante. Si tuviéramos que hablar en términos de porcentaje se podría decir que he aprendido un 1%. Cada vez que escucho un buen disco de algún gran artista de jazz, clásica, funk, bossa, etc. me doy cuenta de todo lo que hay que estudiar para llegar a niveles aceptables de composición y arreglo. Por otro lado, pienso que esto es muy positivo, porque siempre está presente el componente de la ilusión y el descubrimiento diario", señala Roberto Cantero.

Nominado a los Grammy Latinos en 2008 como mejor productor por su trabajo para el disco 'Con otro aire' de Chambao y reconocido también por la Academia Española de Artes y Ciencias de la Música, Cantero agradece estos galardones, que para él son "como pequeñas palmaditas en la espalda y como si te dijeran 'sigue así, vas por el camino correcto', pero nada más. El verdadero reconocimiento para mí es que sigan contando contigo para colaborar en proyectos y que sigas en mente de la gente que quiere hacer música", precisa el músico, que afirma sentirse "muy orgulloso de Málaga, una ciudad en la que cada vez hay más músicos interesantes y más gente dedicada de manera seria a este ámbito. Mucha parte de esto es gracias a varias escuelas de jazz que aparecieron y que han dado la posibilidad de que todo aquel que quiera tenga acceso a conocimientos de grandes profesionales", concluye.