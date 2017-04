L.A., rey de las bestias

L.A. es uno de esos artistas españoles cuyas carreras son más reconocidas en el extranjero que en su propio país. Pero Luis Alberto Segura, que es el verdadero nombre de este artista balear, quiere ahora ser profeta en su tierra. Tras años en Estados Unidos, donde ha mezclado su primigenia influencia británica con el sonido americano, regresa a su Mallorca natal con su nuevo disco 'King of beasts' (Sony Music), su quinto álbum de estudio y el primero tras 'From the city to the ocean side', en 2015, que fue nominado al Premio Ruido al mejor disco de ese año.

"Después de tanto tiempo en Los Ángeles, volver a casa ha sido un lujo. Me he traído experiencias de Estados Unidos, de México, y noto que voy cogiendo confianza y que ya tomo decisiones de sonido o producción que hace cinco años no me hubiera atrevido a tomar", afirma L.A.

Esta vuelta a los orígenes también a supuesto recuperar como productor al mallorquín Toni Noguera, con el que empezó en la música, con el que grabó 'Heavenly hell' en 2009 y que ahora, en su reencuentro, ve "como a un antiguo amigo del colegio con el que todo sigue funcionando".

'King of beasts' está compuesto por 17 canciones que mantienen el sello de L.A., una forma de hacer música que ha hecho que le comparen en los círculos musicales con grupos como Pearl Jam o Foo Fighters. "Es un halago, pero no pienso en ello. Simplemente, quiero seguir haciendo lo que quiero y poder decidir lo que hago", agrega.

Eso sí, este disco parece abrir la puerta de los grandes escenarios. "En las primeras canciones ya me di cuenta de que las canciones tenían fuerza y podían sonar muy bien en directo. He intentado, además, darle el toque a los instrumentos para que suenan lo mejor posible en un directo", asegura el artista. En este sentido, el nombre del disco puede ser premonitorio: "El rey es el disco y las bestias, las canciones. El rey de las bestias es un personaje ficticio que quiero que me proteja".