Los perros locos del rock malagueño

Son 'perros viejos' de la música malagueña, porque todos ellos cuentan con una gran experiencia sobre los escenarios. Catorce veteranos músicos de la escena local se han unido en un proyecto que rinde homenaje a Joe Cocker y que recupera sus grandes canciones. Mad Dogs (perros locos) es el nombre de esta banda, a la que dan vida Pepe Salas (voz), Víctor Alcalá (batería), Adolfo Caimán (bajo), Pepe Blanca (guitarra), Manuel Molés (teclas), Manuel Trigo (percusiones), Daniel Hidalgo (saxo), Tania Martín (trombón), Nacho Loring (trompeta) y Mari Ángeles Ramos, Nani Sujar, Erika Vynilo, Adriana Rosas, Angel Ariza y Julio Muñoz a los coros.

Pepe Salas es la voz de Joe Cocker en Mad Dogs, un “privilegio” para él que le sobrevino por la similitud de sus cualidades vocales con las del cantante británico. El proyecto surgió hace algunos años, tal y como recuerda el músico malagueño, que empezó cantando dos o tres canciones de Cocker en un festival organizado por Sergio García Orbegozo en El Candado. “En esa ocasión fueron solamente dos o tres canciones y la idea primera era hacer un solo concierto como homenaje a Joe Cocker y ya está. Es decir, un proyecto que nacía y moría en el mismo día. Pero tuvo una excelente acogida y algunos promotores nos empezaron a llamar para pedir fechas… y en esas estamos”.

El empuje de su mujer, Mari Ángeles Ramos, y el apoyo del guitarrista malagueño Paco Aragón impulsaron a Pepe Salas a seguir adelante con este proyecto, que ha acabado en una espectacular banda que interpreta sobre los escenarios canciones como 'You are so beatiful', 'Watching the river Flow', 'Hitchcock railway', 'When the night comes', 'Dear Landlord', 'You can leave your hat on', 'Summer in the city' o 'Unchain My Heart', entre otras. De esta manera, el grupo repasa el mítico disco del cantante 'Mad Dogs & Englishmen' y otros clásicos del rock en conciertos de dos horas.

Las voces de Suzzete Moncrief y Vicky Madera se suman al espectáculo en algunos de sus conciertos, cuando las agendas de las cantantes son compatibles con las actuaciones de Mad Dogs. Y es que en este grupo todos los músicos proceden de otros proyectos creativos, con bandas como Betty Boop, Motel Caimán, El Zurdo, Twenty Century Band, Los Fugitivos del Swing, La Insostenible Big Band y Perro Lobo, entre otros.

EN CONCIERTO Los músicos de Mad Dogs, sobre los escenarios. Abajo, a la derecha, cartel promocional de la gira de conciertos de la banda malagueña.

Para los músicos de Mad Dogs Joe Cocker es “uno de los grandes cantantes de la escena rock de todos los tiempos”, tal y como señala Pepe Salas, que añade: “Cocker tenía una de las voces con más personalidad del rock, un sentimiento, un alma cantando prácticamente imposible de igualar. Al mismo tiempo era un erudito, tenía un vastísimo conocimiento de la música negra, conocimiento que utilizaba para llevarse las canciones a un terreno, su universo propio, al que nadie se le hubiera ocurrido llevar antes. La mejor muestra es lo que hizo con 'Whith a Little Help from my Friends', una canción que si no es por la espectacular versión de Cocker habría pasado sin pena ni gloria en la discografía de The Beatles”, sentencia el cantante de Mad Dogs.

Para el músico malagueño -que trabaja en el proyecto de una nueva banda con David de El Trío del Saco; Dani Cuenca, Fernando Escobar y Manuel Molés- interpretar a Cocker sobre los escenarios ha sido “una responsabilidad importante”. En este sentido, añade: “La verdad es que más que preocupado estaba 'cagao', no sabía si iba a ser capaz de aguantar dos horas de concierto con la exigencia que requiere esta empresa. Ahora ya estoy más seguro, pero siempre está el 'pellizco' los días de concierto”, reconoce.

La agenda de conciertos de Mad Dogs acaba de pasar por Murcia y recalará en los próximos meses en otros puntos de Andalucía. Así, el grupo actuará el 18 de junio en Torremolinos, el 7 de julio en Marbella y el 18 de agosto en Cabra, Córdoba. Unas fechas a las que se sumarán próximamente más actuaciones.