El rock&roll de Canco Rodríguez y Red Rombo

Ya ha demostrado que imitar a grandes de la música no se le da nada mal, pero ahora es el momento de ser simple y llanamente Canco Rodríguez. Tras la buena experiencia de ‘Tu cara me suena’, donde quedó finalista, el actor da un paso más en la música y se lanza a colaborar en una canción de una banda profesional. Canco Rodríguez suma su voz a la de Lere Mases en el tema ‘Todo me marea menos vos’, el anticipo del próximo disco del grupo malagueño Red Rombo.

‘Todo me marea menos vos’ invita a bailar un twist con su aroma de rock and roll añejo, marca de la casa de la banda que lideran el contrabajista Lere Mases y la cantante María Esteban. Un tema con un toque gamberro y divertido que permite seguir descubriendo facetas del actor, que se sacude proyecto a proyecto la imagen de ‘El Barajas’ de ‘Aída’. “Ha sido una experiencia chulísima. Es una música fresca y de ese mundo rockabilly que a mí me gusta mucho”, asegura Canco Rodríguez.

Para Red Rombo, proyecto formado en 2014, ‘Todo me marea menos vos’ es una rareza en su repertorio, siempre en inglés y cantado por María Esteban. Esta vez a Lere, el compositor del grupo, le salió la letra directamente en castellano y se le ocurrió hacer algo diferente con ella. “Se la mandé a Canco, amigo desde hace años, y le dije que si no le gustaba, no encajaba en su estilo o no le venía bien de tono, que me lo dijera. Pero le encantó musicalmente”, explica el contrabajista, que aquí también se atreve con el micrófono por primera vez. “Yo ya era fan de Lere desde que era el contrabajista de Muchachito Bombo Infierno y nunca le perdí la pista. Ahora además somos amigos”, añade el actor.

El resultado de esta unión es un single y un videoclip rodado por La Música Silvada con un plano circular en un parque de Fuengirola. “Aunque también podría ser California con esas palmeras”, bromea Lere.

La canción es un aperitivo de lo que está por venir. Con un EP en el mercado, Red Rombo prepara el lanzamiento de su primer LP, once canciones inéditas pero con un inconfundible aire vintage que saldrá a la venta el próximo septiembre. Antes tendrán que superar la campaña de crowdfunding que acaba de empezar con 3.500 euros como meta para cubrir los gastos de la edición del disco.

Y también es un avance de lo que Canco Rodríguez puede ofrecer en este campo. “En 'Tu cara me suena' he podido demostrar que soy fan de la música y que el mundo relacionado con la canción me motiva muchísimo. Repetiría esta experiencia con Lere o con alguna otra banda sin pensarlo”, admite el malagueño. Como confiesa, su sueño siempre fue “ser cantante de rock and roll y llenar el estadio de la Rosaleda”. Tiempo al tiempo.