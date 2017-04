La ruta de los conciertos pasa por Málaga

Manuel Carrasco lideró el año pasado el ‘ranking’ nacional de la música en vivo con 48 conciertos y 25 ‘sold outs’, dos de ellos en Málaga (Palacio de Deportes y Auditorio Municipal). Este 2017 reducirá el ritmo, pero ya ha cerrado dos actuaciones para verano en Marbella (Starlite), con el ‘no hay billetes’ colgado desde hace semanas en una de ellas. No es un caso aislado. Cinco de las seis principales giras nacionales por número de espectadores hicieron parada en la provincia y en todos los casos por partida doble: Malú, Loquillo, Alejandro Sanz y Raphael. Casi todos ellos volverán esta temporada.

Satisfacción con cautela por la rebaja del IVA cultural El sector se felicita por la bajada del IVA del 21 al 10%, pero con cautela. Como puntualiza Albert Salmerón, el presidente de los Promotores Musicales, se desconoce cuándo entrará en vigor, a falta aún de varios trámites políticos y sin una mayoría parlamentaria garantizada. Y su repercusión aún está el aire. En gran medida, el alza del IVA lo asumieron los promotores para no encarecer las entradas, así que es probable que los precios al público no varíen. «Ha sido demoledor, se han hecho muchos conciertos en los que se ha perdido mucho dinero. Esto va a significar un respiro», confía Juan Antonio Rodríguez, de Mundo. Recuerdan también que el IVA al 10% sigue siendo superior al 8% que se aplicaba antes del repunte.

Tradicionalmente se ha dicho que Málaga es un buen destino de conciertos por el clima que anima a hacer eventos al aire libre, el público que se multiplica en verano y las buenas conexiones. En un sector poco dado a difundir datos provinciales resultaba difícil corroborarlo, pero ahora hay uno que lo demuestra: Málaga es la cuarta provincia por facturación neta de actuaciones en vivo y en directo, según publica el VIII Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), citando como fuente a la SGAE, que por primera vez facilita estas cifras detalladas. El paso de las grandes giras nacionales por la ciudad, la diversificación de los eventos en la Costa del Sol y un precio de las entradas por encima de la media justifican esta posición.

Barcelona se aupó al primer puesto sin rival: su facturación representó en 2016 casi la cuarta parte de todo lo que se generó en el país con 52,5 millones de euros (23,5% del total nacional). Una cifra a la que contribuyeron nombres como Bruce Springsteen, Coldplay, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers, Silvio Rodríguez y The Cure. Le siguen, pero ya de lejos, Madrid con 37,6 millones de euros (16,8%), Sevilla con 11,3 (5,09%) y, para sorpresa de muchos, Málaga con 10,2 millones de euros (4,56%). El dato resulta llamativo porque coloca a la provincia cuatro puestos por delante de Vizcaya, a pesar de los macroconciertos de Scorpions o The Cure en 2016 en Bilbao; y a once por arriba de Guipúzcoa, que recibió la gira de Bruce Springsteen y Silvio Rodríguez en San Sebastián.

Según analiza la APM en su informe anual, la música en vivo facturó en 2016 un 14,7% más por la recuperación de las grandes giras internacionales y la consolidación de los festivales. Pero esos dos factores no justifican el lugar que ocupa Málaga. Ningún artista del ‘top ten’ internacional que visitó España pasó por Málaga. De hecho, la ciudad se queda fuera de la lista de las que organizaron grandes conciertos internacionales en 2016, donde tras Madrid y Barcelona entran Bilbao, San Sebastián y Córdoba. En cuanto a los festivales, el más multitudinario fue el Weekend Beach de Torre del Mar con 115.000 asistentes en cuatro días; una cifra nada desdeñable que le coloca por delante del BBK Live (102.000, tres días) pero lejos de los gigantes Arenal Sound (300.000, seis días), Rototom Sunsplash (250.000, ocho días) y Primavera Sound (207.500, cinco días).

Las cifras 13 euros es el precio medio de las entradas en Málaga, por encima de la media nacional de 12,60. Son datos del último estudio del portal de ventas Ticketea basado en el análisis de 136 conciertos en la provincia, sin incluir festivales ni Starlite al entender que su alto coste desvirtuaría la estadística. 210conciertos en la provincia de Málaga pusieron a la venta sus entradas el año pasado a través de Ticketea. Es solo una muestra de las actuaciones que se celebraron ya que, pese a ser el mayor portal de venta online, no comercializa todos los eventos. En lo que va de año, la plataforma gestiona 50 conciertos en Málaga.

¿Cómo se explica entonces? Según los promotores, Málaga se sitúa en el grupo de cabeza por su posición privilegiada en el circuito de conciertos de artistas nacionales. «Es de las primeras capitales de provincia a nivel de población, es un destino atractivo y con mucho turismo. Eso la convierte en un foco de atracción para las giras nacionales. Todas pasan por Málaga e incluso repiten con dobles fechas», argumenta Albert Salmerón, nuevo presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM) y director de Producciones Animadas.

Lo confirma Juan Antonio Rodríguez, de Grupo Mundo, la productora más veterana de la provincia que el año pasado subió a escenarios malagueños a Manuel Carrasco, Malú, Alejandro Sanz, Raphael, Manolo García, Pablo López, El Barrio y Sergio Dalma, entre otros. «Ellos incluyen Málaga en sus giras de forma habitual», señala Rodríguez. Para esta temporada ya han anunciado a Raphael, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Antonio Orozco y a quien, en opinión de Rodríguez, tiene todas las papeletas de convertirse en el artista nacional del año: David Bisbal.

A favor de Málaga juega además la «desestacionalización» de la música en vivo, que ya no es patrimonio del verano. «Tiene el recinto cubierto más grande de Andalucía, el Martín Carpena. Si tienes en invierno a un artista con mucho tirón capaz de meter a 8.000 personas o más, la opción es Málaga», señala Christopher Ortiz, director y socio fundador Riff Producciones. Y en verano, la plaza de toros es un aliciente para ciertos artistas internacionales: «Les encanta, tiene buena acústica y mucha energía. Mark Knopfler es un fanático de las plazas de toros». Con sede en Córdoba, la productora llevará este año al Carpena la esperada gira de Joaquín Sabina y, junto a otras dos promotoras, ha apostado por la Costa del Sol en una nueva edición del Marenostrum Castle Park y el Ciudad de Fuengirola, con Sting y Jamie Cullum liderando el cartel.

Lo que está por venir: Love of Lesbian: 5 de mayo.París 15. 25 euros anticipada. Raphael: 2 de junio. Auditorio Municipal de Málaga. Entre 33 y 66 euros. Weekend Beach Torre del Mar: Del 5 al 8 de julio. Más de 80 artistas: The Prodigy, Sepultura, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Lori Meyers... Abono: 55 euros. David Bisbal: 15 de julio. Auditorio Municipal de Málaga. 35 y 55 euros. Sting: 17 de julio. Marenostrum Castle Park Fuengirola. Entre 60,50 y 198 euros. Anna Netrebko: 19 de julio. Starlite Marbella. Entre 72 y 363 euros. Elton John: 20 de julio. Starlite Marbella. Entre 164 y 1.100 euros. Manuel Carrasco: 21 de julio: Starlite Marbella, entradas agotadas. 25 de agosto: Starlite Marbella. Entre 40,5 y 242 euros. Vanesa Martín: 22 de julio. Plaza de toros de Málaga. Entre 55 y 27,50 euros. Jamie Cullum: 25 de julio. Ciudad de Fuengirola (castilloSohail). 50 euros.Joaquín Sabina: 1 de agosto: Starlite Marbella. Entre 54 y 317 euros. 28 de septiembre: Palacio de Deportes MartínCarpena. Entre 38,5 y 99 euros.

Esa diversificación a lo largo y ancho de toda la provincia es otra de las bazas. En los últimos cinco años, los eventos han proliferado de costa a costa: desde el Weekend Beach de Torre del Mar, pasando por los Álamos Beach de Torremolinos y la creciente agenda de Fuengirola, hasta llegar al Starlite de Marbella.

«Cada año damos un paso más. Sin duda, Starlite contribuye mucho a esas cifras de facturación», afirma Sandra García-Sanjuán. Ella es la creadora de este concepto de entretenimiento que aúna concierto y oferta de restauración en un entorno exclusivo, la cantera de Nagüeles. «Nuestro modelo funciona porque tenemos cosas alrededor. Es un 360 grados, una experiencia que va más allá de los conciertos. Si solo fueran las actuaciones, estaría siempre en pérdidas», aclara. Esa filosofía les permite conformar una agenda con casi 40 citas, el doble que el año anterior, y nombres como Elton John, Anastasia, Art Garfunkel y Anna Netrebko. Es el escenario más internacional de la provincia, seguido a distancia por Fuengirola.

Precio de las entradas

Son artistas con unos cachés muy elevados que aquí actúan solo ante 2.200 localidades: la más lejana está a 40 metros de las tablas. «Creo cada vez más en que las cosas íntimas y cercanas son más entrañables. Yo busco la esencia, la autenticidad y eso te lo da esa cercanía», reflexiona García-Sanjuán. En Starlite no hay colas para entrar ni aglomeraciones en la barra, al artista se le ve directamente y no a través de pantallas. Y eso se paga. Por eso no es raro encontrar entradas por 100 euros, 200, 300 e incluso 1.100 euros, como las del Palco Platinum para Elton John. No obstante, para llegar a todos, Starlite innovará con un formato de conciertos «asequibles» en la zona lounge por 25 euros.

El coste de las entradas también impulsan hacia arriba la facturación. La más barata para Sting, por ejemplo, sale por 60,5 euros y la más cara llega a los 198. Un estudio de Ticketea, la empresa líder en venta de tickets para conciertos, revela que los precios de Málaga están por encima de la media: un concierto aquí cuesta 13 euros frente a los 12,60 euros de la media nacional. Y eso excluyendo a Starlite del análisis, al considerar que su elevado precio desvirtuaría la estadística. En Andalucía, solo le supera Cádiz (14,42 euros).

Todos los promotores coinciden en la fortaleza de Málaga como destino de artistas nacionales, pero la descartan para grandes conciertos internacionales. Para empezar porque el sur queda muy lejos para quien viene de girar por Europa y solo tiene una o dos fechas en España. Ypara continuar, por una reivindicación ya histórica: falta un gran recinto. Salvo el Auditorio, ninguno de los existentes está concebido para la música –«Son para toros, baloncesto, congresos o hay que compatibilizarlo con el Málaga», señala Juan Antonio Rodríguez– y el aforo más amplio roza las 25.000 personas en el Estadio de Atletismo. Lejos, muy lejos, de las 62.000 que el año pasado vibraron con AC/DC en el estadio de Sevilla. Siempre nos quedarán Manuel Carrasco, Malú, Sabina, Alejandro Sanz, Raphael y compañía para escalar en las estadísticas.