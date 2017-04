Salvi Pariente se reinicia

"Agárrate fuerte, saltemos sin miedo". Esta frase de una de las canciones del disco 'Empezando de cero' resume a la perfección el objetivo que se ha marcado el malagueño Salvi Pariente con su primer disco en solitario. Tras una década de experiencia en el mundo de la música y después de haber formado parte de bandas como Cosa Mala, Ramiro qué hay?, Kangaroo' o Tabú, el músico afronta "una nueva etapa que, musical y personalmente, reclamaba salir desde hace ya algún tiempo", según sus propias palabras. En su nuevo disco, promete que habrá "muchas historias cotidianas, con las que sentirte identificado, pero con una especial atención a las melodías y estribillos", con el amor como centro neurálgico de todas esas historias.

Se trata del primer trabajo en solitario de Salvi Pariente, aunque para su realización ha contado con un gran equipo, tal y como explica el músico malagueño: "Contar con Lorenzo Ramos al teclado colaborando en la composición de algunas melodías ha sido un lujo; al igual que con Jesús Sánchez, uno de los guitarristas con más clase que conozco; Andrés Aguilar y su oído privilegiado al bajo; el metrónomo Jato Gomez a la bateria; Maikel Jimenez al bajo; el crack Charly Casañ al piano; y hasta mi gran amigo Victor Varela, que me ha apoyado durante el proceso e incluso atrevido a acompañarme en los coros". Una formación de lujo, a la que se sumarán, como explica Salvi Pariente, "tres artistas invitados de renombre, uno malagueño, otro de Jerez y otro de Madrid", para crear las doce canciones que formarán parte de un disco que se grabará y masterizará en los estudios Moby Dick, bajo la supervisión técnica de Dani Pineda.

"‘Empezando de Cero’ es un trabajo hecho con el corazón y desde el primer día hemos querido compartirlo, comunicarlo e intentar que el mayor número de personas formen parte de él"

'Empezando de cero' es un proyecto ambicioso para cuya realización se ha lanzado una campaña de crowdfunding, ya que en opinión del artista malagueño "hacer un disco para un músico humilde de un barrio de Málaga, no es fácil". En este sentido, asegura: "No me refiero sólo a la financiación, que es clave para poder ofrecer un buen producto. ‘Empezando de Cero’ es un trabajo hecho con el corazón y, desde el primer día, hemos querido compartirlo, comunicarlo e intentar que el mayor número de personas formen parte de él. Creo que el crowdfunding respondía al verdadero origen de este trabajo, que únicamente tenía sentido si una comunidad de amantes de la música lo apoyaba y creía en él tanto como todos los que hemos participado. En la comunidad #empezandodecero que hemos creado entre todos, existe esa cercanía y complicidad que tanto se identifica en sus historias; por eso me he comprometido a incluir el nombre de todos los mecenas en el libreto del álbum. Creo que ‘Empezando de cero debe ser un logro de todos", sentencia.

La última semana de mayo o la primera de junio es la fecha elegida para el lanzamiento de este disco, al que tendrán acceso primero aquellos que participen an la campaña de micromecenazgo desarrollada para completar su producción. Para ellos, además, se organizarán dos conciertos acústicos de presentación, uno en Málaga y otro en Madrid. Y después llegará una gira nacional de presentación de este trabajo, para la que Salvi Pariente adelanta que quieren "trabajar con cariño los directos eléctricos. Mi intencion -añade el músico- es que la gente se sienta involucrada en los conciertos, que tengan la posibilidad de cantar conmigo y que, principalmente, lo pasen bien. Esta es mi filosofía a la hora de poner en marcha los directos, sin trampa ni cartón, y lo cierto es que tengo muchas ganas de que lleguen ya las fechas", afirma.

El músico afronta con muchas ganas esta aventura musical: "Cada etapa de la vida tiene un principio y un final -asegura Salvi Pariente-; hay que saber aceptarlo y no tener miedo a volver a empezar. En mi caso, después de muchos años con Cosa Mala, llegó ese momento en el que teníamos la necesidad de avanzar por caminos diferentes. Mi búsqueda personal me ha llevado a un sonido más popero y melódico, con letras más acordes a lo que siento en este momento de mi vida. Nunca debes perder la sensación de hacer lo que realmente sientes, y que tu trabajo quede impregnado de ello; por eso me siento tan satisfecho".

El tema de presentación de su disco 'Empezando de cero' es toda una declaración de principios. 'Ahora, yo soy el que canta' abre una nueva etapa en la carrera de un músico que señala que tras este tema no hay ninguna alusión a su pasado en Cosa Mala. "Tengo un excelente recuerdo de mi etapa anterior y sólo conservo los buenos recuerdos, al igual que a mis ex compañeros de formación sólo puedo desearles lo mejor. En cualquier caso, aunque en realidad trata sobre la historia de una pareja, me gusta en cierta manera que las letras puedan ser interpretadas de diferentes maneras para enriquecer el mensaje", sentencia.

"Buscar nuevos caminos y retos forma parte del aprendizaje y de esa llama que debe permanecer encendida para querer seguir sobre el escenario"

No obstante, Salvi Pariente tiene muy claro que un músico tiene que permanecer siempre "en constante evolución". En este sentido, añade: "Buscar nuevos caminos y retos forma parte del aprendizaje y de esa llama que debe permanecer encendida para querer seguir sobre el escenario. Una de las claves de ‘Empezando de cero’ es que me ha abierto la puerta a hacer la música que siento, con melodías más pop, más arreglos vocales e impregnarlo todo con ese ‘puntito’ del sur. Ojalá tuviese don para el flamenco, porque me siento muy orgulloso de mis raíces, pero hasta el momento sólo apareció ese ‘puntito’ sureño que me gustaría desarrollar mucho más".

'Empezando de cero' es un salto en la evolución de un artista que se acercó a la música, cuando era muy joven, cuando descubrió en su casa una guitarra que trajo su hermana. "Todo fue surgiendo a partir de ahí, pero también debo reconocer que además del feeling con el instrumento, siempre aposté por la formación -clases de guitarra y once años de clases de canto-. Lo de la composición ya fue otra historia. Era tímido, y mi manera de expresarme era a través de la música". Pero lo que en principio fue una manera de expresión pronto se convertiría en una forma de vida. Algo que Salvi Pariente no puede explicar fácilmente, aunque sí tiene claro que "pese a los problemas y penurias que puedan pasarse siendo músico, no hay un solo día en el que no de gracias por haber tomado este camino. Recuerdo el día de aquella decisión y, como dice una de las letras incluidas en ‘Empezando de cero’, no dudé: ‘Agárrate fuerte, saltemos sin miedo’".

El nuevo disco de Salvi Pariente, 'Empezando de cero', se puede adquirir de forma anticipada a través de la web del propio músico.