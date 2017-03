Hay música después de ‘Fenómeno’

Ahora algunos peinan canas, dos de ellos tienen hijos y los tres acumulan una larga trayectoria de músicos militantes en diferentes formaciones. Mucho ha llovido desde que hace 20 años se les fuera la cabeza «al quinto pino» con un éxito inesperado. Una sola canción bastó para convertirles en «el grupo de ‘Fenómeno’». Dos décadas después, los malagueños Rafa Rodríguez, Juan Ramón Díaz y Juanma Amador lanzan un nuevo disco con el reto de que, ahora sí, les recuerden por su nombre: Los Caracoles. «Es un volver a empezar, porque hay mucha gente que ya no se acuerda y nuevas generaciones que ni nos conocen», explica Rafa, vocalista y compositor de las letras.

En detalle El disco. ‘El amor se come’ (Cambayá Records). El grupo. Rafa Rodríguez (voz y guitarra), Juan Ramón Díaz (guitarra y coros) y Juanma Amador (batería). Repertorio. Diez canciones, algunas recientes y otras compuestas en los últimos 20 años. Conciertos y presentacionesEl 6 de abril en FNAC Málaga, el 11 de mayo en FNAC Marbella y el 27 de mayo en el Coincierto de Coín.

‘El amor se come’, producido por Cambayá Récord, llega tres años después del reencuentro de la banda en los escenarios. Durante ese tiempo desempolvaron el repertorio de sus comienzos y pusieron a prueba los temas de la nueva era de Caracoles. Con el motor ya en marcha, entraron en el estudio para dar forma a diez canciones inéditas, pero no necesariamente nuevas. ‘Corazón pirata’, por ejemplo, es de los tiempos de Los Llorones, un primer nombre de la banda al que tuvieron que renunciar tras la demanda de un coro rociero que se llamaba igual.

Dicen que siguen «siendo los mismos», con un «sonido caracoliano» que bebe de las influencias de Kiko Veneno y Pata Negra. Pero ahora tocan mejor: «Nos hemos curtido», reconoce Rafa. El 6 de abril lo demostrarán en FNAC Málaga, el 11 de mayo en FNAC Marbella y el 27 de mayo en el festival Coincierto de Coín. En sus actuaciones estará lo nuevo y lo viejo de Los Caracoles. Porque no quieren vivir del pasado, pero tampoco borrarlo. En 1995 ficharon por Warner Music y sacaron al mercado ‘Historias de la calle’, con temas tan coreados como ‘Al que no le guste que no mire’. Tres años después llegaría el bombazo: ‘Fenómeno’ (1998) daba título al disco y al single más escuchado de la historia del grupo malagueño. El tema sonaba todo el tiempo y en todas partes, un himno de los 90 que aún hoy se escucha con frecuencia.

Giraron por toda España, compartieron escenario con las bandas de moda del momento, hasta Estopa les teloneó en una ocasión («¡Ya ves tú!», recuerda ahora con una sonrisa Rafa), pero una vez que pasaron la cresta de la ola, en 2002 darían su último concierto. No llegaron a un acuerdo con la discográfica y el pelotazo de ‘Fenómeno’ provocó en Rafa una crisis creativa. «No sabía por dónde tirar, después de eso crees que la gente espera de ti algo comercial, de risa. Escribía canciones pero no me convencían», reconoce el autor de las letras.

Además, se sentían «decepcionados» con la promoción. Parecía que fueran un grupo de una sola canción, cuando para ellos ‘Fenómeno’ «no era el mejor tema» de la banda. «Somos más conocidos por la canción que por nuestro nombre. Cuando también tenemos ‘A quien no le guste que no mire’, ‘La gata’, ‘Una morena’, ‘Agosto’…», enumera Rafa. Ahora le darán a todas ellas su sitio en los conciertos.

Ya no esperan un pelotazo. «Eso es muy difícil y no depende de uno, sino de la gente y de la promoción que le den al tema», reflexiona. Se conforman con mantenerse activos como Los Caracoles hasta que el cuerpo aguante, disfrutar de los directos y recuperar un hueco en la escena musical. Ya no son unos veinteañeros y lo viven con «otra madurez», con otra forma de enfrentarse a las situaciones pero con «más ilusión» por lo que está por venir. Hay música, y mucha, después de ‘Fenómeno’.