Estrella Morente da el cante

Su intención primera era hablar de las «maravillas» de la música y del ciclo que se presentaba, pero le pudo la indignación. Después de «mucho tiempo» sin cantar en Málaga, Estrella Morente anunciaba un concierto el 31 de marzo en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Será dentro de ‘Tocando las estrellas’, un proyecto que ayer se daba a conocer en rueda de prensa con el violinista malagueño Jesús Reina como director artístico. Hablaron el músico, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el violinista israelí Guy Braunstein. A ella le tocaba cerraba el turno de palabras, pero lo que hizo fue abrir un melón.

Avance del ciclo Guy Braunstein & Friends. 11 de marzo. 20.00 horas. 15 euros. Estrella MorenteEstrella Morente. 31 de marzo. 20.00 horas. 50 euros. José Manuel Zapata. 13 de mayo. Pendiente de precio. Ambrosio Valero & Hispanian Youth Orchestra. 20 de mayo. Noche en Blanco.

La cantaora granadina aprovechó los micrófonos para «alzar la voz» y «denunciar que Málaga tiene dos partes del jazmín, cuando florece y cuando se apaga, se mete para adentro y no hay manera de que sus artistas, sus pintores, sus poetas, sus toreros... dejen constancia de sus obras». En otras palabras: «Málaga es un lugar que tiene una parte maravillosa y generosa, pero también una parte de odio brutal, de dar la espalda al artista». Se manifestaba por ella, «enamorada» de Málaga y residente desde hace años; pero también por su marido, el torero «malagueño» (haciendo hincapié en el gentilicio) Javier Conde. «Que Málaga no cuente con nosotros me tiene muy triste, muy triste», añadió en un tono tranquilo al que imprimía sentimiento.

Preguntada por la prensa a qué atribuía esa situación, aseguró que no cree «en manos negras». «Creo en las costumbres, en que las personas vamos y venimos y cuando estamos en el poder a veces aprovechamos a nuestros amigos cuando nos interesan y cuando no, tomamos otro camino. Es normal, todos lo hacemos en cualquier faceta de la vida. Pero con los artistas... Desde Elías Bendodo pasando por todos los políticos deberían ser lo suficientemente respetuosos y lo suficientemente coherentes como para ser presidente de la Diputación y contar con los artistas que se pasean por Málaga antes de traer a los demás de fuera», lamentó en clara alusión a la V Bienal de Flamenco de Málaga en la que ella no participa. La cita con el arte jondo organizada por la Diputación no tardó en reaccionar y declaró a este periódico que en las dos ediciones anteriores (2013 y 2015) se intentó contar con la cantaora en la programación, pero su «elevado caché» y la «falta de disposición» para negociar un formato más asequible hacían «imposible afrontar los costes».

La granadina actuará en ‘Tocando las estrellas’, un programa de conciertos que dirige Jesús Reina en la Sala María Cristina

Estrella Morente pidió disculpas a sus compañeros de presentación por esta «expresión sincera» que derivaba la atención de los medios hacia sus declaraciones, pero era la demostración de lo importante que es para ella «torear y cantar el 31 de marzo» en ese «santuario del arte» que es la María Cristina. La sala será la sede de ‘Tocando las estrellas’, un ciclo organizado por la Fundación Unicaja, con Jesús Reina como director y Drop Artist como empresa promotora. De momento, se avanzaron cuatro conciertos como aperitivo de lo que está por venir. Será, en palabras de Reina, un encuentro musical «de referencia a nivel nacional e internacional» donde actuarán números uno de diferentes estilos y géneros en un espacio «único por su belleza y su acústica».

El pistoletazo de salida lo dará hoy Guy Braunstein, concertino durante una década de la Filarmónica de Berlín, que compartirá escenario con Reina, Anna Nilsen, Alberto Martos y Ambrosio Valero. El violinista lleva una semana de gira por Andalucía y este será su segundo concierto en Málaga: «Y lo que he visto es que no hay ninguna razón por la que Málaga no pueda estar en la meca de la música clásica como Viena o Berlín: tiene las facilidades, el talento, la creatividad y la pasión», declaró. Tras Morente, levantará la voz en la María Cristina el tenor José Manuel Zapata (13 de mayo). El pianista Ambrosio Valero cerrará las actuaciones anunciadas hasta la fecha en la Noche en Blanco.