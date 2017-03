Una cantautora en la resistencia

Empezaron con muchas ganas, con esas ansias de los comienzos que hace que todo parezca posible. Pero se saturaron, tanta intensidad pudo con ellos, y se tomaron un tiempo. Casi dos años de parón, de reflexión, de alejarse para ver si se echaban de menos. Y funcionó. La cantautora malagueña Gema Cuéllar se reconcilia con la música y lanza, cinco años después de su debut, su segundo EP. La exigencia de trabajar desde la independencia más independiente pudo con ella. Porque nunca se trató solo de crear, ella buscaba las salas, diseñaba los carteles, los pegaba, promocionaba los conciertos... «Era demasiado», reconoce. Pero ahora es diferente: ya no canta para pagar las facturas del piso, ahora lo hace porque disfruta. Es la forma de resistir en las trincheras del pop de autor.

En detalle El concierto. Gema Cuéllar presenta con banda ‘Descoordinada’. Fecha. Domingo, 12 de marzo, a las 20.00 horas. Lugar. La Cochera Cabaret (Avenida de los Guindos, 19). Entradas. 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla. El disco. A la venta en formato físico el día del concierto. Ya disponible en plataformas digitales.

Gema Cuéllar habla de su nuevo disco tras terminar su jornada laboral en una inmobiliaria, donde lleva la comunicación, las redes sociales y la publicidad. Eligió la estabilidad de un empleo fijo al ‘nunca se sabe’ de la música. Durante un tiempo se planteó si merecía la pena seguir con su guitarra de sala en sala, tras pisar escenarios míticos de Madrid como El Búho Real y el Libertad 8 y ser un nombre habitual del circuito de la canción de autor de Málaga. «Llegó un momento en el que ya no pensaba en el concierto, sino en que tenía que vender entradas y pegar carteles. Eso no podía ser. Me saturé», explica. El 1 de octubre de 2014 publicó en sus redes sociales que se tomaba un descanso; y en junio de 2015 dio su último concierto.

Pero las ganas de componer seguían ahí. Empezó a crear de manera distinta, a escribir la letra y ponerle la música después. Antes lo hacía todo en el momento. Y poco a poco fue acumulando un buen repertorio de temas con el que se sentía a gusto, que hablaban de ella y del momento que vivía. «Es algo que te nace. Cuando compones la finalidad es que la gente te escuche y se sienta identificada, no tenía sentido cantarlas dentro de mi habitación, necesitaba que la gente las oyera», detalla.

Volver a empezar

Ahorró para autoproducirse el álbum y poner de nuevo en marcha la maquinaria de la música. «Y era conscicente de que eso significaba volver a lo mismo, a trabajar muchísimo, pero el cuerpo me lo pedía», asegura. Se alió entonces con el productor malagueño Fito Vergara, se rodeó de músicos amigos y entró en el estudio cinco años después. El resultado es ‘Descoordinada’, un EP de seis temas –un LP supone duplicar la inversión– grabado y producido íntegramente en Málaga que llega tras su estreno ‘La puerta Nº3’ (2012). Temas melódicos que nacen en la intimidad de su casa, con la simple compañía de una guitarra y en los que su voz dulce y limpia contrasta con letras no siempre amables.

‘Descoordinada’ refleja su realidad desde el mismo título: «Siempre parece que voy a destiempo y siempre parece que llego tarde, pero lo que pasa es que no soy cobarde ante el tiempo», argumenta. Toma la palabra de un verso de ‘Insaciable’, la canción donde con más claridad vuelca esos momentos de dudas con la música y donde canta «yo bailaré mi paso descoordinado». A su ritmo y sin agobiarse porque las cuentas no salen y no puede llegar a fin de mes: «Estuve cuatro años solo dedicada a la música. Podía pagar las facturas, pero no tener una vida social muy amplia. Ni viajar, ni gastar en salidas ni nada. Ahora busco estabilidad en mi vida».

Sacará solo cien copias físicas –el disco está ya en las plataformas digitales– que pondrá a la venta en el concierto de presentación de este domingo en la Cochera Cabaret, el único que hará con la banda completo. «Es insostenible más. Me voy a dar el gusto de presentarlo así, pero luego iré en acústico», aclara. Volverá a girar con su guitarra por pequeñas salas a media luz y con el público a un metro de distancia. Su hábitat natural.