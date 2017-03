Ed Sheeran habla de Málaga en su nuevo disco

El cantante británico Ed Sheeran siempre ha declarado que le "encanta" España. Ya lo dejó claro haciéndose un tatuaje de la Sagrada Familia de Barcelona, pero lo que pocos conocían es que también le atrae Málaga hasta el punto de que ha incluido a la ciudad en una de sus nuevas canciones.

Ed Sheeran saca hoy a la venta su nuevo disco, 'Divide', en el que se incluye el tema 'New Man', en el que habla de Málaga. La canción versa sobre un hombre y cómo vive la vida. En un momento dado el premiado artista dice sobre el protagonista: "Cada año va a Málaga, con todos los chicos, bebe cerveza pero tiene abdominales; estoy un poco celoso de él", detalla la letra de la canción. Así que deja entrever que conoce la ciudad y que ha podido visitarla en alguna ocasión.

El laureado vocalista y compositor ha escrito los doce temas que componen este nuevo y esperado álbum, de los cuales los dos sencillos 'Castle on the Hill' y 'Shape of you' ya han batido récords. Ambas canciones se convirtieron en lo más escuchado en la plataforma musical Spotify a nivel mundial en su primer fin de semana de lanzamiento el pasado mes de enero y, a las dos semanas, ocupaban los dos primeros puestos en las listas de ventas de Reino Unido, un hito nunca alcanzado antes por ningún artista.

El pelirrojo más famoso del panorama musical actuará en Madrid y Barcelona el 8 y 9 de abril, respectivamente, y ambas citas colgaron el cartel de completo apenas minutos después de que las entradas salieran a la venta.

Sheeran ha sido galardonado a lo largo de su carrera con un American Music Award, un BBC Music Award, tres Brit, dos Grammy, un Ivor Novello, tres MTV Music Awards y un Premio 40 Principales, entre otros muchos, consagrándose así como uno de los artistas más importantes de su generación.