Póquer de virtuosos del jazz en Málaga

Los aficionados malagueños al jazz llevan unos meses con la agenda repleta de conciertos. Al Festival de Jazz y la programación habitual del género en el Cervantes les ha cogido el testigo el festival que ha surgido de la decimotercera edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna de Alhaurín de la Torre, patrocinado por la Diputación de Málaga. Lejos de atraer a la mala suerte, el número trece ha supuesto un paso adelante del ciclo, que anoche sin duda vivió una velada histórica.

La expectación en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia se correspondía con el nivel de la propuesta. De hecho, al ser la entrada libre, el aforo se quedó pequeño y muchos tuvieron que volver por donde habían venido tras hacer cola. A pesar del lío, el concierto comenzó a la hora prevista, y a las ocho y media subían al escenario tres leyendas vivas del jazz llegadas de los Estados Unidos. El pianista neoyorquino George Cables –nacido en 1944– lo hacía apoyado en un bastón y vistiendo americana negra y zapatillas deportivas. Le seguía Joe Chambers, dos años mayor, y en último lugar apareció el bajista Gerald Cannon.

El tamaño del recinto era perfecto para que el ambiente simulara más el de un club de jazz estadounidense. Cables, que tomó las riendas del espectáculo, saludó brevemente a la audiencia antes de abordar el estándar ‘You Stepped Out of a Dream’. Sus manos conservan toda la agilidad que la edad le ha arrebatado a sus pies, y anoche se lució sobre la base sólida que le aportaban sus compañeros de escenario. Los primeros aplausos llegaron con el solo de Cannon, abrazado a su instrumento como un oso, que parecía desafiar a Cables a un duelo velocidad digital. Siguió la «apropiada», según Cables, ‘Up Jumped Spring’ del legendario Freddie Hubbard.

Fue entonces cuando Cables se acercó al micrófono y presentó al saxofonista malagueño Enrique Oliver, que iba a completar un póquer de lujo. Con el instrumento de Oliver llegaron ‘I Thought About You’ y la conocida ‘All the Things You Are’, pero sonó especialmente conmovedor en la balada ‘Body and Soul’.

Oliver, formado en Málaga, Nueva York, Barcelona y Lisboa, se integró a la perfección con Chambers, Cables y Cannon, que cerraron la velada con ‘There Is No Greater Love’ e ‘Isotope’, ya en los bises. Hoy será el turno, a la misma hora y en el mismo lugar, de Judy Niemack Quintet, que promete también abarrotar el Centro Cultural Provincial.