Leik, música sin etiquetas

Empezó triunfando hace siete años en Internet con sus vídeos y con su música. Ahora Leik acaba de publicar su segundo trabajo discográfico en solitario, con el título de 'Gravedad'. Un trabajo valiente en el que apuesta por el pop-rock independiente y que presenta en una gira de conciertos por toda la geografía nacional. Seis temas y una introducción instrumental componen el tracklist de este disco, en el que Leik cuenta con una banda formada por Julio García, a las guitarras y teclados; Alberto Pinzón, con la batería y los teclados; y Pepe Heredia, al bajo. “Un equipazo para arropar mis canciones y mi voz”, señala Leik sobre esta formación.

Tras su álbum de debut titulado 'Puertas', dirigido por los productores de Vetusta Morla, Leik, que ha formado parte de grupos como Febrero y Suite Paradiso, presenta ahora un disco en el que aborda temas muy diversos: “Mis canciones hablan de superación y valentía, de la necesidad de quitar corazas y dejarse llevar. En ese sentido, son un complemento al anterior disco, donde los temas eran más melancólicos e intimistas”.

Y es que con 'Gravedad' Leik asegura haber experimentado una “apertura de diafragma" en la composición de los nuevos temas. El artista señala, en este sentido, que “la música ha sufrido un proceso de 'iluminación', como las letras. Las melodías y arreglos son más abiertos y están pensados para los directos. Queremos que los que asistan a los conciertos coreen las canciones y las conviertan en algo suyo”, añade.

En su segundo disco en solitario, Leik ha invertido muchas horas de trabajo, ya que empezó a trabajar las canciones a comienzos del año pasado y cerró el proceso de grabación en el mes de octubre.“Es un EP muy trabajado, desde la preproducción hasta el resultado final. Como en mi anterior trabajo he intentado estar pendiente de todos los detalles... desde el sonido hasta el diseño del arte del disco, pasando por la dirección de los videoclips. Siempre me gusta estar encima de todo el proceso creativo, pero para este disco quise delegar el trabajo de la portada y el libreto del CD. Y elegí para ello al ilustrador malagueño Diego Bartolomé, que creo que ha hecho un trabajo espectacular. En cuanto al videoclip de presentación del nuevo disco quería dirigir una idea que se escapara un poco de las historias de mis anteriores vídeos. Por ello imaginé algo más visual y que acompañara la cadencia de la canción. Y a partir de ahí, coger el coche, los instrumentos, la cámara y a grabar en Almería. El videoclip saca también a relucir mi devoción por el mundo audiovisual y mi fanatismo por las series y el cine (en esos escenarios se han grabado películas como 'Exodus' de Ridley Scott y escenas de 'Juego de Tronos')”, asegura Leik.

'Gravedad' se ha publicado gracias a una campaña de 'crowdfunding' en la que la respuesta fue espectacular, un apoyo que ha sorprendido al propio Leik: “Llevo mucho tiempo haciendo música y ofreciéndosela a la gente y durante este tiempo he ganado muchos 'amigos-seguidores'. Sabía que podía conseguirlo pero la respuesta de la gente me ha dejado sin palabras. Ha sido un reto cumplido, algo para marcar en la libreta de tareas pendientes y algo para recordar”.

gravedad El músico malagueño Leik, en varias imágenes promocionales. Abajo, a la derecha, portada de su segundo disco en solitario.

A la hora de analizar su evolución artística Leik recuerda que han pasado siete años, en los que ha recorrido toda España en concierto: “Han sido siete años con luces y sombras pero que me han servido para ganar experiencia en todos los sentidos. Y mi música ha ido a la par de todo esto. Mi primer disco fue un antes y un después y me sirvió de aprendizaje. Y con 'Gravedad', mi nuevo EP, yo creo que todo se asienta y se encauza hacia un camino natural”, afirma.

Leik califica este trabajo como “un disco de pop-rock que creo puede gustar tanto al que le gusta el pop-rock de las radiofórmulas como al que le guste el etiquetado como 'indie'. Tiene de todo. No me gusta encasillarme y menos que me comparen. Creo que no suena a nada, y suena a todo. Y creo que cantado en inglés podría dar el pego en el extranjero. Lo dicho, no me gustan las etiquetas”, sentencia el músico malagueño.

Ahora toca defender este trabajo sobre los escenarios. Madrid, en la sala Contraclub; Barcelona, en la Sala Continental... Unos conciertos, a los que se añadirán muchos más y en los que, en formato eléctrico, le acompañarán Julio García a las guitarras, J.Merlo al bajo y Félix Claros a la batería.

Leik volverá también a su tierra a presentar este trabajo, después del concierto de estreno en la Sala Velvet Club. Y es que Málaga ocupa un lugar destacado en la música nacional. “En todos los lugares hay talento musical y grupos variados. Pero luego todo depende de la intención de cada formación o artista -señala Leik-. En mi caso, no me tomo la música como un hobby, me la tomo muy en serio aún teniendo otro trabajo para vivir. Si te tomas la música como un hobby o pasatiempo, en el tiempo musical en el que vivimos te encontrarás bien. Ahora, si te la tomas con pasión y está en tu cabeza que tu música llegue al gran público, prepárate a soportar frustraciones. Como siempre digo, los que seguimos haciendo conciertos y seguimos intentando sacar discos adelante con temas propios somos una rara especie de masoquistas. Espero que no nos extingamos”, sentencia Leik.