El Kanka: «La Andalucía que me atrae no es la del traje de luces sino la del arte de la calle»

Ha recorrido en bicicleta el paseo marítimo y después ha hecho a pie el trayecto de la plaza de la Marina a la Merced. Es febrero y hace frío, pero El Kanka está acalorado con tantas prisas para llegar a tiempo al punto de encuentro fijado para la entrevista. Se ha pasado unos minutos de lo acordado, pero a quien espera se le olvida el retraso en cuanto le ve sonriente y campechano, como siempre, cruzando la calle. Ahora sí, El Kanka responde a las preguntas en una céntrica terraza, con la música swing de unos artistas callejeros de fondo y una copita de Málaga Virgen en la mano. Afincado en Barcelona «por amor», tiene que aprovechar que está en su tierra, a la que canta en ‘Andalucía’, un tema que este 28 de febrero lanza en exclusiva y gratis conSUR. Esa noche lo presentará en la Cochera Cabaret.

(El Kanka se fija en el grupo que toca junto a la terraza) ¿Sabía que la música callejera aquí está prohibida?

No soy nada conspiranóico, me cuesta trabajo pensar que la gente que está en el poder lo hace queriendo, que no quiere que pensemos, pero desde luego es lo que parece. No solo no hay facilidades sino que se intentan poner las cosas difíciles a quien hace arte y cultura.

¿Por qué dedica ahora una canción a Andalucía?

Pues no lo sé… Será porque llevo exiliado ya muchos años y me siento muy andaluz. Me parece una tierra muy especial y con mucha personalidad. Es una canción de amor a mi tierra, pero con una perspectiva un poquito alternativa. No me quiero quedar en la caricatura del andaluz, sino reflejar todo el arte que tiene, el arte de la gente de la calle y el de artistas como Velázquez. Manifiesto la visión que yo tengo de esta tierra, la que a mí me atrae, que obviamente no es la del traje de luces y la copla.

¿Y cuál es?

La que tiene que ver conmigo, la de la canción de autor, la de Carlos Cano, la de la moraga y la gente con la guitarra improvisando un canto. Esa es con la que yo he vivido y me siento a gustísimo.

Lleva tantos años de un lado para otro que al final se sentirá un poco de todas partes.

Y muy afortunadamente. Tengo amigos en toda España, gente con la que tengo confianza.Pero sí, por suerte y por desgracia, estoy siempre dando vueltas y echando algo de menos.

Hace poco agotó las entradas en La Riviera de Madrid, ¿se acuerda de cuando actuaba para 20 personas?

Perfectamente, ¡eso es una paranoia! Y creo que no aprecia igual un lleno de 2.000 personas en La Riviera un tío al que ficha una multinacional, le pone billetes y en un año empieza a hacer cosas grandes, que un tío como yo que llevo currando cuatro o cinco años. Hace cinco años metía a 30 personas en el Libertad 8 y pasar de ahí a 2.000 en La Riviera… Ha sido poquito a poco. Primero llené el Libertad 8, luego hice una Galileo, que tampoco llené a la primera; luego una Clamores… Y así, currando un montón. No creo que haya tenido suerte, que a la gente le haya colado un tema y me haya hecho superconocido, no he sido nada viral ni extraordinario, ha sido la constancia y el curro.

Imagino que no es fácil ese no saber nunca hasta dónde va a llegar uno y hasta cuándo va a durar.

Incluso ahora, este mundo es tan inestable… Ahora estoy llenando La Riviera pero lo mismo el disco siguiente no entra o a la gente le parece que estoy ‘manío’, que también pasa.

¿Le da miedo no tener nada que decir?

–Me da miedo desde que hice la primera canción, tengo una crisis artística todas las semanas. Pero gracias a que estoy loco y me pasa eso, no paro de hacer cosas. Soy bastante prolífico. He sacado tres discos en tres años y tengo ya temas para el siguiente. Estoy componiendo todo el rato.

Lo primero que escribió de usted la prensa fue ‘El mejor cantautor de España vive en un minipiso’. Ya se podrá permitir vivir mejor…

¡No ha dado vueltas eso! (ríe) En aquella época vivía de la música dando clases de guitarra, pero de los conciertos ni de coña. Tenía que ahorrar varios meses para comprarme unos tenis.

(Los músicos callejeros pasan la gorra por la mesa y El Kanka saca enseguida la cartera)

¿Alguna vez ha tenido que tocar en la calle?

Alguna vez por la calle Larios. Y me saqué un dinerillo por rumbita y con versiones.

¿Sabe que si escribe en Google ‘Canela en rama’ una de las opciones que da el buscador es ‘Canela en rama El Kanka’?

¿Sí? Eso tiene un mérito. ¡No lo sabía! De todos mis temas es el que la gente más canta en los directos y más cariño le tienen.

¿Cree que ha ayudado a renovar la imagen del cantautor?

Supongo que sí, sin tampoco pretenderlo. Y no solo yo, hay un grupito ahí de galos irreductibles (ríe). Poquito a poco, porque eso del cantautor cansino es algo que está tan implantado en el inconsciente colectivo… Yo estaré tranquilo cuando ya pueda decir que alguien es cantautor sin tener que añadir que no es un cantautor normal, que es divertido. ¿Por qué hay que explicarlo? Los habrá divertidos, menos, más solemnes…

Hasta los festivales se están abriendo a los cantautores. En su caso tiene el calendario completito.

Claro, porque ¿qué tiene que ver? Robe Iniesta es un cantautor claramente. Tiene que haber un compromiso con la poesía y creo que Robe, Juan Luis Guerra y muchos otros lo tienen. En los festivales hay cabida para mucha gente.

Pero durante un tiempo estaban muy segmentados: el festival fusión, el de rock, el de indie.

Sí. Y hemos tenido una hegemonía de lo que en España se entiende por indie, una música pop rock alternativa, y creo que ahora se está abriendo algo más. Esto va por modas.

Usted ha encontrado su hueco en ellos.

Sí, pero nunca había sido de festivales. Hay una parte de mi repertorio que se presta, obviamente en el Viñarock no hago ‘Volar’ ni ‘Para quedarte’. Este verano va a estar guay, porque el año pasado fue la primera vez y estaba acojonado.

Si repite en Viñarock será que funcionó.

Fue un poco controvertido porque fui a sustituir al Kutxi, cantante de Marea, que tuvo un afección en la gargant. Se quedó el hueco y me metieron a mí, pero la gente entró a tope, yo estaba flipando.

Le debe una cerveza a Kutxi.

Un cubatillo, vamos a subir (ríe).

