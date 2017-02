El Koala ataca de nuevo con 'el baile de las papas'

Vuelve a la carga. El Koala tiene nueva canción y con ella busca de nuevo el éxito. Desde que aquel 'Opá, yo viazé un corrá' le pusiera en la primera línea de la actualidad musical en 2006 no ha parado, pero nada ha sido igual a ese primer tema que se dio la vuelta al mundo por 'You Tube' y sacaba a la luz lo que llamaba 'rock rústico de lomo ancho'. Ahora algo más de 10 años después con tres discos a sus espaldas, el último de ellos para el público infantil, saca a la palestra 'El baile de las papas', un tema electro-latino con toques de rock que busca a un público que se anime a bailar en las plazas y ferias de los pueblos. "La gente escucha muchos tipos de música, pero a la hora de bailar en las fiestas, le gustan las letras pegadizas y divertidas".

El tema vuelve a hacer un homenaje al campo, en esta ocasión con las papas como protagonistas. Acompañan al Koala en el vídeo unas bailarinas con una coreografía que busca la compllicidad del público y un baile divertido. Además ya se postula como posible canción del verano. "Se la ofrecemos al público y que ellos decidan. Las sacamos ahora y así ya para abril o mayo pues ya va calentando".

El cambio de registro con respecto a su anterior disco infantil, 'Cancioncillas nillas" es evidente, pero se encuentra satisfecho con lo hecho. "Ese disco me ha funcionado bien y me ha permitido estar dos años circulando por los pueblos de España". Ahora el público será otro, pero el objetivo de estar allí en verbenas y en fiestas en más de 30 conciertos, vigente.

Más de diez años han pasado de 'Opá', esa canción dedicada a su padre con la que saltó al estrellato. Subió como la espuma y suele ser habitual en programas de televisión, donde pasea sus composiciones. "Opá fue un pelotazo y aunque no he vuelto a conseguir otro igual, me ha servido para mantenerme diez años viviendo de mi música. Y eso ya es un éxito. He podido sobrevivir a este mundillo tan cambiante y ahí sigo".