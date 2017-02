José Mercé: "Se puede hacer fusión, pero no infusión de manzanilla. Al flamenco hay que respetarlo"

No está en contra de la fusión, no puede estarlo quien ha arriesgado como pocos con su cante. No le pone límites, pero sí un objetivo. "Tiene que tener un porqué", sentencia José Mercé. Y añade: "Se puede hacer fusión, pero no infusión de manzanilla. El flamenco tiene que ser abierto, pero no se puede desvirtuar, hay que respetarlo". Él lo hace en su próximo proyecto, que esta mañana presentó en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja: 'Mercé Sinfónico'. Temas tan emblemático como 'Al alba', 'Aire' y 'Te recuerdo Amanda' sonarán acompañados de una orquesta con más de una treintena de músicos en un espectáculo que está en proceso de cerrar fechas. "A Málaga vendrá seguro", afirman los responsables. De momento, la Fundación Unicaja se suma como patrocinador para una gira nacional que incluirá diez conciertos.

Junto a la Partiture Philarmonic Orchestra, dirigida por Juan Paulo Gómez, Mercé da un nuevo envoltorio a sus canciones pero sin dejar de ser él. "Canto como cuando lo hago con una guitarra flamenca, no hay ninguna historia rara. Los músicos se han adaptado a mis temas y tocan muy flamenco", explica el artista. De hecho, asegura que 'Aire', que tiene "un soniquete bárbaro", suena "fenomenal". "No echo de menos el soniquete de la guitarra y las palmas", confirma. Un percusionista flamenco, un bajista, un guitarrista y dos cantaoras se sumarán a los 35 instrumentistas de la orquesta para aportar ese toque jondo a los arreglos sinfónicos.

Aprovechó para reivindicar una mayor atención al flamenco: "Es nuestra marca España y hay que luchar por lo que es nuestro". Y lamentó el "poco respeto" que aprecia desde las instituciones y programadores culturales hacia los artistas flamencos. "Lo del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad está muy bonito, pero nos ha servido para poco. Si hablamos de los cachés, cuando se trae música de fuera no hay ningún problema en pagarla. Al flameno siempre se le ponen pegas, que si la cosa está muy mala, que si hay crisis...", detalla.

Con esta gira, como indicó Juan Paulo Gómez, se pretende llegar a todos los públicos, no solo a los amantes de la clásica o el flamenco. "Y no será solo música, se complementa con contenidos audiovisuales, tendrá una puesta en escena colorida y con imágenes que potencian el mesaje", avanza.