Malaka Youth, los jóvenes del reggae se hacen mayores

Un disco de Bob Marley, cinco amigos y un garaje prendieron la mecha. Sonríen cuando se recuerdan tocando por primera vez en el aparcamiento de la casa de Camilo por el cumpleaños de Edu. Hay un vídeo del momento, «pero esperemos que nunca salga a la luz», confiesan entre dientes. No hace tanto de aquello, calculan que unos seis años, pero lo que les ha ocurrido desde entonces les hace rememorarlo como si hubieran pasado décadas. En este tiempo han dado tantos conciertos que contarlos es imposible, se han colado en carteles de importantes festivales, han ganado concursos como el prestigioso Rototom Iberian Reggae Contest y acaban de lanzar su segundo disco. El título de ‘grupo promesa’ ya se les queda pequeño. Son los Malaka Youth, los jóvenes malagueños del reggae (rinconeros para más señas), que maduran sin perder la frescura. Ninguno supera los 35 años y el más joven ha cumplido los 25. Ellos son Nacho Meliveo a la voz, Edu Fernández a la batería, Carlos Fernández a los teclados, Camilo Lagreca a la guitarra y Antonio Rueda al bajo.

En detalle El disco.‘Tanto por ver’, 16 temas propios, cinco de ellos en versión DUB. Puede adquirirse en la tienda B.P.M. Instrumentos Musicales en Rincón de la Victoria; Disaster Street Wear y Gravity en Málaga; y en tiendamalakayouth.com. Presentaciones. Miércoles 8 de febrero en FNAC Málaga y el miércoles 1 de marzo en FNAC Marbella (19.00 horas). En concierto. El 15 de abril en la Sala Trinchera será el primer concierto del disco.

‘Tanto por ver’ es el título del single y del álbum que llega tras su debut ‘Te doy mi fuego’ (2014). Una frase positiva, motivante, en la línea del buen rollo que acompaña al género y a sus canciones, todas inéditas. «Hay que abrir la mente y no estancarse. A nosotros nos pasó con la música, ¡teníamos tanto por ver todavía!», explican. No eluden la crítica social, denuncian las fronteras, se posicionan contra el uso de las armas y animan a quitarse máscaras. Pero incluso con letras más serias y profundas, huyen del pesimismo y mantienen un ritmo vitalista.

Apoyos en casa

Malaka Youth ha crecido personal y profesionalmente, con nuevos contactos que suman a su trabajo. Grabado en el estudio malagueño Artesonao, la banda viajó después a Barcelona para hacer las mezclas expresamente con Chalart58, especialista en el género. En uno de los temas cuentan con la participación de Donovan Kingjay, un cantante de origen jamaicano que vive en Inglaterra. Y también ganan apoyos en casa. Malaka Youth se alía con el veterano del reggae Little Pepe, uno de los artistas más respetados de la escena, para hacer una gira conjunta. Ahora serán la banda que acompañe a aquel tipo con el que ellos alucinaban siendo críos en los conciertos. «Esta oportunidad agranda nuestro público, pero además vamos a aprender de él», señala Camilo.

Entre las actuaciones que harán con su repertorio propio y las conjuntas con Little Pepe (en la gira ‘Templao’), tenían ya una docena de fechas confirmadas antes de que saliera ‘Tanto por ver’. Con Little Pepe estarán en festivales como el Viña Rock de Villarrobledo y el Weekend Beach de Torre del Mar. En Málaga pondrán de largo su disco el 15 de abril en La Trinchera. «Y si en casi todos los carteles estás, aunque sea en una letra tamaño 10, es que lo estás consiguiendo», reflexionan. De hecho, pueden presumir de ser una de las bandas jóvenes con más proyección nacional, incluso en eventos no específicos de su género. Lo que hacen gusta tanto al que escucha reggae como al que no. Lo perciben en la ‘parroquia’ de seguidores que han ido creando con los años. Entre ellos, por supuesto, no faltan sus padres: «Siempre nos han apoyado porque veían que lo hacíamos en serio, que no era un capricho».

Dicen que el reggae no es solo una música, es «un estilo de vida, un forma de pensar y de comportarse hacia los problemas que se plantean cada día». Va más allá de la estética, aunque la sudadera de Bob Marley que lleva Edu y las largas rastas de su hermano Carlos les delatan. Pero eso no es lo importante, lo que cuenta «es que es una música para despertar conciencias y cuidar más lo que nos rodea», añade Edu.

A corto plazo, su objetivo está claro: «Trabajar hasta que todo el tiempo lo ocupe Malaka Youth». Ahora no les queda otra que compaginarlo con otros empleos –desde la construcción a la hostelería, pasando por el Trabajo Social–, pero todo se andará, «paso a paso». De momento, son autosuficientes: ellos se producen los discos, se gestionan los conciertos y hasta el ‘marketing’. «Conlleva muchos sacrificios pero hacemos lo que queremos, tenemos nuestro sello y estamos orgullosos con el resultado», declara Edu. Aún así no se conforman y ya sueñan con un salto a Latinoamérica, de donde les llegan muchos mensajes de ánimo. Pero para eso necesitan que ‘Tanto por ver’ se escuche en todas partes: lo encontrarán en la tienda B.P.M. Instrumentos Musicales en Rincón de la Victoria; en Disaster Street Wear y Gravity en Málaga y en tiendamalakayouth.com.