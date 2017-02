Torremolinos baila a ritmo de rock estos días. La vigésimo tercera edición del Rockin’ Race Jamboree, que comenzó el jueves y acaba mañana, trae hoy al auditorio municipal a Dale Watson, considerado pionero del ‘ameripolitan’, género que revolucionó la imagen del country. Watson, hijo predilecto de Estados Unidos y que llega desde Austin para ofrecer su primer concierto en España, tocará como solista del grupo His Lone Stars. El festival, consolidado como una cita ineludible para los amantes de los tupés imposibles y las faldas vaporosas, prevé a recibir a más de 3.000 asistentes esta semana.

El Festival Actuaciones. Dale Watson, cabeza de cartel este año, tocará esta madrugada en el auditorio municipal junto a His Lone Stars. La Barracuda. El Hotel La Barracuda programa música en directo durante todo el día, con actuaciones como las de Doors Open. Actividades. Las plazas de La Nogalera y del Remo acogerán actividades como una concentración de coches clásicos.

Ayer, tras las actuaciones matinales en el Hotel La Barracuda, donde cada día se congregan cientos de fervorosos seguidores de Elvis, la fiesta se trasladó al auditorio Príncipe de Asturias, donde tocaron Marcel Riesco, Alice Jayne, Fatboys de Suecia y los Straitjackets junto a El Vez & Big Sandy. La programación de esta edición incluye actividades gratuitas hoy en el centro del municipio. La plaza de La Nogalera acogerá desde por la mañana la concentración de coches clásicos pre-65, que saldrán desde el Hotel La Barracuda y que llegarán a la plaza sobre las 12 horas, y clases de baile a cargo de la compañía Jitterbugs, de manera gratuita y sin inscripción previa.

La música en directo comienza a mediodía con The Royal Rooster, una banda rhythm and blues madrileña con ritmos jamaicanos e instrumentales que interpretarán su single ‘I can’t breathe’, que cuenta con el sello alemán Soundflat Records. A las 14 horas será el turno de la banda portuguesa TT Syndicate, que ofrecerá una actuación que transportará a los asistentes del Mardi Gras de Nueva Orleans al Wigan Casino británico, del hotel Sands de Las Vegas al corazón negro de Detroit en un viaje musical regado con un explosivo cóctel que mezcla la elegancia de las big bands, el desenfreno del northern soul, el espíritu festivo del dixieland y la vibrante emoción del merseybeat de los 60’s.

El Hotel La Barracuda acoge también las actuaciones de grupos como Doors Open, The Tacomas y Rhum Runners. Por su parte, el Centro Pablo Ruiz Picasso programa los conciertos de grupos destacados como The Cactus Blossoms o The Big Six.

El festival se trasladará a la plaza del Remo mañana domingo 5 con las actuaciones en directo de Bert Blackmont & The Bucks horas y The Ragtones. Durante esa misma mañana, el hotel celebrará de las funciones de Doors Open, Eddie Angel Guitar Party y Roy Kay Trio. Por la noche será el turno de Doors Open, The Relax Trio, Anita O’ night & The Mercury Trio y Barny & The Rhythm All Stars, entre otras actuaciones de grupos y djs internacionales. El lunes concluirá el festival con las actuaciones en La Barracuda de Doors Open y DJ Silvia.