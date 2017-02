La música asalta el castillo Sohail

Se construyó con fines defensivos y, aún hoy, nueve siglos después, esa fortaleza árabe sirve de refugio y protección. Solo que ahora los piratas son otros. Frente a las descargas ilegales, la caída de las ventas y la crisis general de la industria, la música en directo se atrinchera en el castillo Sohail. El Ayuntamiento de Fuengirola y tres productoras privadas (Fox Group, Riff Producciones y L.A. Rock Entertainment) suman fuerzas para que el verano de la ciudad de la Costa del Sol suene a 'Englishman in New York' de Sting, 'Surfin'USA' de The Beach Boys, 'These are the days' de Jamie Cullum, 'The promise' de Michael Nyman. Y más.

LOS CONCIERTOS Marenostrum Castle Park Sting y Ara Malikian: 17 de julio. Entre 55 y 180 euros. Loquillo y Revólver: 29 de julio. 30 euros. Lugar: En la ladera del castillo. Festival Ciudad de Fuengirola Michael Nyman: 10 de junio. Entre 35 y 45 euros. Muchachito Bombo Infierno y La Pompa Jonda: 17 de junio. 18 euros. The Beach Boys: 24 de junio. Entre 45 y 90 euros. Vivancos: 1 de julio. Entre 35 y 45 euros. La Oreja de Van Gogh: 8 de julio. 25 euros. Robe Iniesta: 14 de julio. Pendiente de concretar. 15 de julio. 50 euros. Lugar: Dentro del castillo.

Fuengirola avanzó ayer su programación de conciertos dentro y fuera de las murallas del castillo Sohail, un cartel que completan Ara Malikian, Vivancos, Revólver, Loquillo, La Oreja de Van Gogh, Robe de Extremoduro y Muchachito Bombo Infierno. Eso «de momento», puntualizaron sus organizadores. Las entradas para el concierto de Sting y Malikian salen a la venta el lunes 6 de febrero (www.canalticket.es y www.marenostrumcastlepark.com); para el resto estarán disponibles una semana después.

A las faldas de la fortaleza árabe y frente al mar, se levantará por segundo año el escenario del Marenostrum Music Castle Park. Hasta 10.500 personas podrá acoger este recinto al aire libre, que se renueva tras la experiencia de la edición anterior: más aforo (antes rozaba los 7.000 espectadores) y el doble de distancia entre el escenario y las gradas para mejorar la ubicación de quienes están en pista (con entradas VIP, Oro y Plata).

Para inaugurar ese enclave, Marenostrum Music Castle Park apuesta sobre seguro con un número uno: Sting presentará el 17 de julio su último disco, '57th & 9th', el álbum que supone su regreso al pop rock después de más de una década. Ese mismo día, se subirá a ese escenario otra estrella del rock que en lugar de rasgar la guitarra acaricia un violín: Ara Malikian, que ayer estuvo en la presentación del calendario musical en el hotel Hilton Reserva del Higuerón.

El 29 de julio será el pop-rock español el que tome la ladera de Sohail con Loquillo y Revólver a la cabeza de 'La Noche Rosa'. Quedan por anunciarse «nuevas incorporaciones y actividades» en este espacio, pero mientras tanto la música continuará sonando a pocos metros de allí.

Siete actuaciones hay ya confirmadas dentro de las murallas del castillo, en lo que se conoce como Festival Ciudad de Fuengirola, con capacidad para 2.500 espectadores. Entre ellas, la de los míticos Beach Boys el 24 de junio. Los 'chicos' surferos de California eligieron expresamente tocar en esa histórica ubicación para celebrar que, 55 años después de su debut discográfico, siguen arriba del escenario. Antes, Sohail propone una noche de música envolvente y minimalista con Michael Nyman, el célebre compositor de la banda sonora de 'El Piano' (10 de junio) y una fiesta al más puro estilo Muchachito Bombo Infierno (17 de junio).

En julio abren la agenda los hermanos Vivancos con su espectáculo 'Born to dance' (1 de julio), donde lo mismo bailan Metallica que Leonard Cohen. Les siguen La Oreja de Van Gogh (8 de julio), que llegan a Fuengirola con un nuevo disco que acaba de agotar las dos noches de presentación en La Riviera de Madrid, 'El planeta imaginario'. Y del pop al 'rock transgresivo' de Robe Iniesta, de Extremoduro (14 de julio), que continúa su andadura en solitario con 'Destrozares. Canciones para el final de los tiempos'. La agenda desvelada hasta la fecha termina al ritmo del jazz con sello propio del pianista y cantante Jamie Cullum, el niño prodigio del género convertido ya en una referencia que intentará repetir el 'sold out' que logró hace ya seis años.

Tras los conciertos, el bar del castillo permanecerá abierto hasta la una de la madrugada. Porque habrá quien no quiera que la noche termine.

