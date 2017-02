Lori Meyers y Chambao se suman al Weekend Beach

El cartel del Weekend Beach Festival de Torre del Mar sigue creciendo con el pop de Lori Meyers, el reggae de Dub Inc, la fusión de Chambao, el rock de Saratoga y la electrónica de Paco Osuna. Se incorporan a una agenda en la que, entre el 5 y el 8 de julio, ya figuran The Prodigy, Sepultura, Los Fabulosos Cadillacs y Nada Surf, entre otros.

DUB INC, los embajadores del reggae francés, viajarán hasta la costa malagueña para presentar su nuevo disco 'So What' en su única fecha en Andalucía. También los granadinos Lori Meyers están de puesta de largo de su último trabajo, 'En la espiral'. La reina del 'flamenco chill' y la fusión repite en casa y en el festival con 'Nuevo ciclo'. Completa este avance el rock metal de Saratoga y su potente directo.

Además, la electrónica anuncia el nombre de Paco Osuna y se suman más bandas emergentes y artistas locales, como Grises, Jammin'Dose, La Regadera y Dardem. Aún queda por conocer el cartel al completo y la organización avisa: el 9 de febrero se lanzará una «sorpresa internacional» (45 euros abono normal y 75 el VIP, 15 euros más con acampada).