Sting, The Beach Boys, Jamie Cullum y Michael Nyman ponen música al verano de Fuengirola

Imaginen una lista de reproducción con temas como ‘Englishman in NY’ de Sting, ‘Surfin’USA’ de The Beach Boys, ‘These are the days’ de Jamie Cullum, ‘The promise’ de Michael Nyman… Pues así sonará el verano en Fuengirola. La ciudad de la Costa del Sol avanza su programación de conciertos dentro y fuera de las murallas del castillo de Sohail, un cartel que completan Ara Malikian, Vivancos, Revólver, Loquillo, La Oreja de Van Gogh, Robe de Extremoduro y Muchachito Bombo Infierno. “De momento”, como avanzan sus organizadores. Las entradas saldrán a la venta el 6 de febrero (www.canalticket.es y www.marenostrumcastlepark.com).

A las faldas de la fortaleza árabe y frente al mar, se levantará por segundo año el escenario del Marenostrum Music Castle Park. Hasta 10.500 personas puede acoger este enclave, que aumenta su aforo y la distancia entre el escenario y las gradas tras la experiencia de la primera edición. Inaugurará la agenda el 17 de julio Sting, con su regreso al rock en su nuevo disco ‘57th & 9th’, y Ara Malikian con ‘La increíble historia del violín’. El 29 de julio el pop-rock español tomará la ladera de Sohail con Loquillo y Revólver a la cabeza de ‘La Noche Rosa’. Quedan por anunciarse “nuevas incorporaciones y actividades” en este espacio, pero la música continuará marcando el ritmo a pocos metros de allí.

Siete actuaciones hay ya confirmadas dentro de las murallas del castillo, en lo que se conoce como Festival Ciudad de Fuengirola, con capacidad para 2.500 espectadores. Entre ellas, la de los míticos Beach Boys que eligieron expresamente esa ubicación. Los ‘chicos’ surferos de California actuarán el 24 de junio, pero antes habrá una noche de música envolvente con Michael Nyman, el célebre compositor de la banda sonora de ‘El Piano’ (10 de junio) y una fiesta al más puro estilo Muchachito Bombo Infierno (17 de junio).

En julio abren la agenda los hermanos Vivancos con su espectáculo ‘Born to dance’ (1 de julio). Les siguen La Oreja de Van Gogh (8 de julio), que llegan a Fuengirola con un nuevo disco que ha agotado las dos noches de presentación en La Riviera de Madrid, ‘El planeta imaginario’. Del pop al rock de Robe Iniesta, de Extremoduro (14 de julio), que se renueva en su segundo álbum en solitario ‘Destrozares. Canciones para el final de los tiempos’. La agenda desvelada hasta la fecha termina con el jazz con sello propio de Jamie Cullum, que intentará repetir el ‘sold out’ de hace seis años en este mismo escenario.

Pero hay “mucho más” que se irá descubriendo en las próximas semanas, insisten los organizadores, que esta mañana han presentado las fechas en el hotel Hilton Reserva del Higuerón en compañía del violinista Ara Malikian. Tanto el Marenostrum Music Castle Park como el Festival Ciudad de Fuengirola son el resultado de la suma de fuerzas del sector público y privado, organizados por las productoras Fox Group, Riff Producciones y L.A. Rock Entertainment en colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola.