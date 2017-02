Dub Inc, Lori Meyers y Chambao se suman al cartel del cuarto Weekend Beach

El reggae de los franceses Dub Inc, el pop de Lori Meyers y la fusión de Chambao se darán cita en la cuarta edición del Weekend Beach Festival, caracterizado por su eclecticismo y variedad de estilos, que tendrá lugar del 5 al 8 de julio en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

La organización de este macrofestival, que combina música y playa en la Costa del Sol oriental, ha lanzado hoy un nuevo avance de su cartel de este año, que confirma, según sus responsables, el interés "de los nombres artísticos más jugosos nacionales e internacionales por este evento".

Fátima Rodríguez, directora de contratación del festival, ha afirmado en un comunicado que el Weekend Beach ha logrado abrir un camino en sus ediciones anteriores con actuaciones de renombre internacional como las de Skrillex, Damian Marley, Wiz Khalifa, Alpha Blondy o Hardwell.

"Torre del Mar se ha posicionado como uno de los lugares a tener muy en cuenta para conciertos de categoría y por eso, este año, nuestros cabezas de cartel no se lo han pensado dos veces para venir", ha indicado.

En este sentido, el festival contará con la presencia de los británicos The Prodigy, la banda brasileña de thrash metal Sepultura o los argentinos Los Fabulosos Cadillacs.

En cuanto al nuevo avance, la organización ha indicado que Dub Inc, considerados embajadores del reggae francés, presentarán en Torre del Mar su nuevo disco, "So what", en la que será su única fecha en Andalucía.

Además, los granadinos Lori Meyers estrenarán su álbum "En la espiral", mientras que Chambao, que actuará por segunda vez en el festival, traerá su último disco, "Nuevo ciclo". También se ha anunciado la presencia del grupo de heavy metal madrileño Saratoga, y en el apartado de música electrónica, se suma al cartel Paco Osuna.

En anteriores avances, el Weekend Beach Festival confirmó las actuaciones de Nada Surf, Estopa, Horacio Cruz, La Pegatina, Mala Rodríguez, Iván Ferreiro, Mago de Oz, Fuel Fandango, Canteca de Macao, Trashtucada o Anni B. Sweet, entre otros.